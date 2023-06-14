ولي العهد السعودي يبحث في باريس ملفات لبنان وأوكرانيا والميثاق المالي العالمي

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

باشر‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الأربعاء‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬يلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬إقناع‭ ‬الدول‭ ‬الناشئة‭ ‬والنامية‭ ‬بإدانة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬ودعم‭ ‬‮«‬ميثاق‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

ويستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجمعة‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للمملكة‭ ‬النفطية‭ ‬الثرية‭ ‬على‭ ‬غداء‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للرئاسة‭.‬

وقال‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬الأمير‭ ‬سيترأس‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬المُشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬ميثاق‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينظّمها‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬سيتناول‭ ‬ماكرون‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬دارة‭ ‬فخمة‭ ‬تُسمّى‭ ‬قصر‭ ‬لويس‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬قرب‭ ‬فيرساي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الباريسية،‭ ‬‮«‬خصوصًا‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭.‬

في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬قام‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬ماكرون،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وشدد‭ ‬الرجلان‭ ‬خلال‭ ‬لقائهما‭ ‬آنذاك‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬تسوية‭ ‬للنزاع‭ (‬في‭ ‬أوكرانيا‭) ‬وتكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬لتخفيف‭ ‬آثاره‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬وما‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة،‭ ‬يسعى‭ ‬الغرب‭ ‬لإقناع‭ ‬السعودية،‭ ‬المصدِّر‭ ‬الأول‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بزيادة‭ ‬إنتاجها‭ ‬لتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬الأسواق‭.‬

وأثارت‭ ‬الزيارة‭ ‬انتقادات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬ومعارضين‭ ‬يساريين‭ ‬اتهموا‭ ‬ماكرون‭ ‬بالتضحية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬البراغماتية‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭.‬

كانت‭ ‬تلك‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬اغتيال‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2018‭.‬

وكان‭ ‬تقرير‭ ‬لوكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬خلُص‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬‮«‬أجاز‮»‬‭ ‬عملية‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي،‭ ‬لكنّ‭ ‬الرياض‭ ‬تنفي‭ ‬ذلك،‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬ضلوع‭ ‬عناصر‭ ‬مارقين‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬المروّعة‭.‬

ورغم‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التي‭ ‬نفّذها‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬يتعرّض‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬للنشطاء‭ ‬والمعارضين‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬العائلة‭ ‬الحاكمة‭.‬

وأساءت‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬إلى‭ ‬صورته‭ ‬كإصلاحي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬ويؤكد‭ ‬ماكرون‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬إقناع‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬المنحازة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الأوكراني،‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬لإنهاء‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬وضع‭ ‬ماكرون‭ ‬طائرة‭ ‬فرنسية‭ ‬بخدمة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينكسي‭ ‬أقلّته‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬جدّة‭ ‬السعودية‭ ‬لحضور‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬ثمّ‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬حضرتها‭ ‬أيضًا‭ ‬البرازيل‭ ‬والهند‭ ‬اللتان‭ ‬تنتميان‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الناشئة‭.‬

ورأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬زيلينسكي‭ ‬لجدّة‭ ‬سمحت‭ ‬‮«‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬واضح‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وقوى‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬أن‭ ‬ماكرون‭ ‬وبن‭ ‬سلمان‭ ‬سيتطرقان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‮»‬،‭ ‬أبرزها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬تحتفظ‭ ‬السعودية‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬عيّن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬جان‭-‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬‮«‬مبعوثًا‭ ‬خاصًا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬لمحاولة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مخرج‭ ‬من‭ ‬المأزق‭ ‬السياسي‭. ‬ورأى‭ ‬دينيس‭ ‬بوشار‭ ‬المستشار‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدولية‭ (‬Ifri‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ملفّ‭ ‬لبنان‭ ‬العزيز‭ ‬جدًا‭ ‬على‭ ‬رئيسنا‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬بالطبع‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭. ‬فشل‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني‭ ‬الأربعاء‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬وسط‭ ‬انقسام‭ ‬سياسي‭ ‬يزداد‭ ‬حدّة‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وخصومه‭ ‬وينذر‭ ‬بإطالة‭ ‬الشغور‭ ‬الرئاسي،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬صنّفه‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1850‭. ‬وأوضح‭ ‬بوشار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬غير‭ ‬المجدية‭ ‬الأربعاء‭ ‬ستتيح‭ ‬‮«‬للرئيس‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬تقييم‭ (‬الوضع‭) ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملفّ‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الخبير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرياض‭ ‬قد‭ ‬‮«‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدّة‭ ‬موقف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيران،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬وسطي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬المسألة‭ ‬هي‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مصالحة‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬قرّرت‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬مفاجئ‭ ‬أُبرم‭ ‬برعاية‭ ‬الصين،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬الآمال‭ ‬بحلحلة‭ ‬ملفات‭ ‬إقليمية‭ ‬عديدة‭.‬

ويتوقّع‭ ‬بوشار‭ ‬أن‭ ‬يتّم‭ ‬التطرّق‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬والملف‭ ‬الإيراني‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يساهم‭ ‬الإيرانيون‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬اليمن؟‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي،‭ ‬هل‭ ‬يشعر‭ ‬السعوديون‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬التصعيد؟‭ ‬هل‭ ‬لديهم‭ ‬انطباع‭ ‬بأن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬سيتجاوزون‭ ‬سقف‮»‬‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬قد‭ ‬تطرحها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ووزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬النقاش‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬

وسيناقش‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أيضًا‭ ‬التحضيرات‭ ‬لقمة‭ ‬باريس‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جمع‭ ‬التمويل‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭ ‬وتركيزه‭ ‬حيث‭ ‬تشتد‭ ‬حاجة‭ ‬العالم‭ ‬والناس‭ ‬له‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفقر‭ ‬وقيادة‭ ‬التحول‭ ‬المناخي‭ ‬الضروري‭ ‬وحماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬الجانب‭ ‬الفرنسي‭.‬

كما‭ ‬سيشارك‭ ‬الأمير‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬رسمي‭ ‬تنظمه‭ ‬المملكة‭ ‬بمناسبة‭ ‬ترشح‭ ‬الرياض‭ ‬رسميًا‭ ‬لاستضافة‭ ‬إكسبو‭ ‬2030،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬السعودي‭.‬