وزير الخارجية الأوكراني يزور بغداد لمناقشة التحديّات الدولية

ولي العهد السعودي والحكيم يستعرضان علاقات البلدين وأوضاع المنطقة

الرياض – الزمان

استقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في مدينة جدة السعودية ،رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم والوفد المرافق له ،وبحث الجانبان العلاقات بين بغداد والرياض واوضاع المنطقة عموما. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين تبادلا التهاني بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر ، وتمنيا للبلدين والشعبين الشقيقين ،مزيدا من التألق والازدهار والأمن والأمان)،

واشار الى ان (اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات البينية بين بغداد والرياض)، وابدى الحكيم (دعمه لأي خطوة تسهم في وقف العنف والقتال في اليمن واستعادة هذا البلد المحوري دوره ومكانته العربية والإقليمية)،

معربا عن سعادته (للخطوات العملية الجارية لاستعادة سوريا وشغل مقعدها في القمة العربية المقبلة)، واكد الحكيم ان (التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على عموم المنطقة، مثمنا لغة الاعتدال والتفاهم التي تسود بين فرقاء المنطقة للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة العلاقات). فيما يعتزم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ،زيارة بغداد اليوم الاثنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (كوليبا سيزور بغداد اليوم، لبحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور بشأن كيفيَّة التعامل مع مختلِف القضايا، والتحديات الإقليمية والدولية)، واشار الى ان (كوليبا سيلتقي برئيس الوزراء محمد شياع السودانيّ ووزير الخارجية فؤاد حسين). الى ذلك ،تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، دعوة لزيارة طاجيكستان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان ( رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفير الطاجيكستاني لدى العراق زبيد الله زبيد زاده ،الذي نقل دعوة الرئيس إمام علي رحمن إلى رئيس الجمهورية لزيارة طاجيكستان)، واكد رشيد (أهمية توسيع التعاون بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة)، مشيرا إلى (أهمية التنسيق المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين)، وشدد على (ضرورة فتح السفارة الطاجيكية في بغداد لغرض تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين)، بدوره، أعرب السفير عن (شكره وتقديره للرئيس ،مؤكداً حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون وبما يخدم تطلعات الشعبين العراقي والطاجيكي في التقدم والرفاه، كما عبّر عن أمله بفتح سفارة بلاده في بغداد). في غضون ذلك ، ،وجه وزير الموارد المائية عون ذياب، دعوة لوزير الطاقة الإيراني لحضور مؤتمر بغداد الثالث للمياه.وقال في تصريح امس إن (اللقاءات والأعمال مستمرة مع الجانبين الإيراني والتركي بشأن حصة العراق المائية)، واشار الى ان (دعوة وجهت لوزير الطاقة الإيراني للحضور والاشتراك بمؤتمر بغداد الثالث للمياه الذي سينطلق الشهر المقبل)، واستطرد بالقول ان (مباحثات وتفاهمات مع الجانب التركي في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء، تضمنت الاتفاق على إرسال وفد فني إلى تركيا قريباً)، وتابع انه (تم تحديد الوفد ومخاطبة وزارة الخارجية بشأنهم ومن المقرر، أن تتحقق الزيارة بعد عيد الفطر).