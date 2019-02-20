ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬تقاسم‭ ‬معلومات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‭ ‬

نيودلهي-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬اتفق‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬لقائهما‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الارهاب‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬صعد‭ ‬مودي‭ ‬تحذيراته‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬الهندية‭. ‬ويقوم‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬الى‭ ‬الهند‭ ‬التي‭ ‬وصلها‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬آسيوية‭ ‬ستقوده‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬الصين‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬ومودي‭ ‬لم‭ ‬يحددا‭ ‬أي‭ ‬دولة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الهند‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬باكستان،‭ ‬فيما‭ ‬تتهم‭ ‬السعودية‭ ‬ايران‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬مسلحة‭. ‬وندد‭ ‬مودي‭ ‬مجددا‭ ‬ب»الهجوم‭ ‬الوحشي»‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قائلا‭ ‬«للتصدي‭ ‬بفعالية‭ ‬لهذا‭ ‬التهديد‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬لزيادة‭ ‬جميع‭ ‬الضغوط‭ ‬الممكنة‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬تدعم‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شكل»‭. ‬وتابع‭ ‬«من‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للإرهاب‭ ‬ووقف‭ ‬الدعم‭ ‬للإرهابيين‭ ‬وداعميهم»‭. ‬وعرض‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للدولتين‭ ‬الجارتين،‭ ‬باكستان‭ ‬والهند،‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬بعد‭ ‬الاعتداء‭ ‬الانتحاري‭. ‬وقال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬عقب‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مودي‭ ‬إن‭ ‬«الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬يشكلان‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية»‭.‬

وأضاف‭ ‬«أريد‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬استعدادنا‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهند،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تقاسم‭ ‬معلومات‭ ‬الاستخبارات»‭.‬

ووقع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬مودي‭ ‬تناولت‭ ‬الصناعة‭ ‬والثقافة‭ ‬دون‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬صفقات‭ ‬كبرى‭.‬

ويقوم‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬بجولته‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬داخل‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬والتي‭ ‬أثارت‭ ‬موجة‭ ‬استنكار‭ ‬عالمية‭ ‬ومست‭ ‬بصورة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وتشكل‭ ‬زيارة‭ ‬الهند‭ ‬فرصة‭ ‬للمسؤولين‭ ‬السعوديين‭ ‬والهنود‭ ‬لبحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

حاليا،‭ ‬تزود‭ ‬السعودية‭ ‬الهند‭ ‬بنحو‭ ‬20%‭ ‬من‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬وترغب‭ ‬في‭ ‬استبعاد‭ ‬خصمها‭ ‬اللدود‭ ‬إيران‭ ‬كمصدر‭ ‬نفط‭ ‬للهند‭.‬

وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬المراحل،‭ ‬تجاوزت‭ ‬إيران‭ ‬السعودية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬الهند‭ ‬من‭ ‬المصدرين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬يلحق‭ ‬بقطاع‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬اضرارا‭ ‬كبيرة‭.‬

وفي‭ ‬باكستان‭ ‬أعلن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬