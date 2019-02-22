ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬يبرم‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬إتفاقاً‭ ‬نفطياً‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار

بكين‭ ‬تدعم‭ ‬مسعى‭ ‬الرياض‭ ‬للإنفتاح‭ ‬على‭ ‬آسيا

بكين‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

أجرى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الجمعة‭ ‬أبرما‭ ‬خلالها‭ ‬اتفاقاً‭ ‬نفطياً‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ختام‭ ‬جولة‭ ‬آسيوية‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬هادفة‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬العمالقة‭ ‬الاسيويين‭ ..‬

وكان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬الخميس‭ ‬عقب‭ ‬محطتين‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬والهند‭. ‬ويقوم‭ ‬بجولته‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬داخل‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬والتي‭ ‬أثارت‭ ‬موجة‭ ‬استنكار‭ ‬عالمية‭ ‬ومست‭ ‬بصورة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وأكد‭ ‬شي‭ ‬للأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬قاعة‭ ‬الشعب‭ ‬الكبرى‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬لعلاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭.‬

ونوه‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬«بعمق‭ ‬علاقة‭ ‬المملكة‭ ‬بالصين»‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬«علاقة‭ ‬قديمة،‭ ‬وعلاقة‭ ‬سكان‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬الصينيين‭ ‬علاقة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬السنين»‭ ‬وفقا‭ ‬للوكالة‭.‬

والتقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أيضا‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الصيني‭ ‬هان‭ ‬تشنغ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬نجاح‭ ‬العتيبي‭ ‬المحلل‭ ‬لدى‭ ‬«معهد‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية»‭ ‬للأبحاث‭ ‬(ارابيا‭ ‬فاوندشين)‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬«هل‭ ‬ترمز‭ ‬جولة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬توجه‭ ‬السعودية‭ ‬نحو‭ ‬آسيا؟‭ ‬نعم»‭.‬

وأضاف‭ ‬«الرياض‭ ‬تريد‭ ‬تقوية‭ ‬تحالفاتها‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬—‭ ‬وخصوصا‭ ‬الان‭ ‬وسط‭ ‬الأزمة‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اغتيال‭ ‬خاشقجي‭ ‬ومسائل‭ ‬أخرى،‭ ‬ومحاولات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لوضع‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬سوداء‭ ‬بشبهة‭ ‬غسيل‭ ‬أموال»‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬يريد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إدراج‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬سوداء‭ ‬لحكومات‭ ‬متهمة‭ ‬بغسيل‭ ‬الأموال‭ ‬وعدم‭ ‬القيام‭ ‬بجهود‭ ‬كافية‭ ‬لمنع‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭.‬

لكن‭ ‬الصين‭ ‬تسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تدفع‭ ‬بكين‭ ‬باتجاه‭ ‬مبادرتها‭ ‬الطموحة‭ ‬«الحزام‭ ‬والطريق»‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬التجارية،‭ ‬فيما‭ ‬تطلق‭ ‬الرياض‭ ‬مبادرة‭ ‬«رؤية‭ ‬2030»‭ ‬—‭ ‬خطة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الضخمة‭ ‬لتنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المرتهن‭ ‬للنفط‭.‬

وقال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬إن‭ ‬المشروعين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتضافرا‭ ‬مؤكدا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬«تحقيق‭ ‬كل‭ ‬المكاسب‭ ‬ومجابهة‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البلدين»‭.‬

واقترح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬هان‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬بولي‭ ‬العهد‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الدولتان‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬وبناء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمالية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬العالية‭.‬

وأكدت‭ ‬شركة‭ ‬ارامكو،‭ ‬عملاق‭ ‬النفط‭ ‬السعودي‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬سعودي–صيني‭ ‬—‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمته‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬—‭ ‬لتطوير‭ ‬مجمع‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬والتكرير‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬لياونينغ‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬الصين‭.‬

وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬35‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬تشمل‭ ‬اتفاقات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعدين‭ ‬والنقل‭ ‬والتجارة‭ ‬الالكترونية‭.‬

والصين‭ ‬أكبر‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬للمملكة‭.‬

وقال‭ ‬العتيبي‭ ‬«فيما‭ ‬تقوم‭ ‬المملكة‭ ‬بتنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬غير‭ ‬النفطي،‭ ‬تحتاج‭ ‬لأنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬لديهم‭ ‬الخبرة‭ ‬التقنية،‭ ‬ومنهم‭ ‬الصينيون»‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬إن‭ ‬«الصين‭ ‬«تؤيد‭ ‬بحزم‭ ‬مساعي‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬وتطبيق‭ ‬إصلاحات‭ ‬مجتمعية»‭ ‬وفقا‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الصيني‭ ‬الرسمي،‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬الخالصة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬الداخل‭.‬

والأمن‭ ‬القومي‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬المحتملة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والصين‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬هان‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬بولي‭ ‬العهد‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الدولتين‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التطرف‭.‬

وبقيت‭ ‬السعودية‭ ‬صامتة‭ ‬حيال‭ ‬معاملة‭ ‬الصين‭ ‬لأقلية‭ ‬الاويغور‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شينجيانغ‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الصين‭.‬

وشهد‭ ‬اقليم‭ ‬شينجيانغ،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬الاويغور‭ ‬الاتنية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬توترا‭ ‬شديدا‭ ‬واعتداءات‭ ‬دامية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تفرض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬رقابة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الشرطة‭. ‬ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬مليون‭ ‬مسلم‭ ‬محتجزون‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬لاعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭.‬

ونقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬الصيني‭ ‬عن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬قوله‭ ‬لهان‭ ‬«للصين‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬القومي»‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬«السعودية‭ ‬تحترمها‭ ‬وتدعمها‭ ‬ومستعدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون»‭ ‬معها‭.‬