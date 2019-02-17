ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬يبحث‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والتحالفات‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬منطلقاً‭ ‬نحو‭ ‬الهند‭ ‬والصين

استقبال‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لمحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬

اسلام‭ ‬اباد‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬جولة‭ ‬آسيوية‭ ‬تشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬مهمة‭ ‬فيها‭ ‬

وتصحب‭ ‬الزيارة‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الإقليمي‭ ‬الشديد‭. ‬وتتهم‭ ‬الهند‭ ‬وإيران‭ ‬المتجاورتان‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬هجومين‭ ‬انتحاريين‭ ‬أسفرا‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الدولتين‭. ‬ورفضت‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬«الادعاءات‭ ‬العبثية»‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬نيودلهي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬«تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الهند»‭. ‬وسيتوجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬ويناقش‭ ‬مسألة‭ ‬النفط‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬البترول‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬دارميندرا‭ ‬برادان‭. ‬وسيزور‭ ‬الصين‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭.‬

وألغيت‭ ‬السبت‭ ‬محطتان‭ ‬كانتا‭ ‬مقررتين‭ ‬الأحد‭ ‬والإثنين‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وماليزيا،‭ ‬بدون‭ ‬ذكر‭ ‬أي‭ ‬توضيحات‭. ‬ويرى‭ ‬المحللون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭.‬

ورأى‭ ‬جيمس‭ ‬دورسي‭ ‬الباحث‭ ‬المحلق‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬راجاراتنام‭ ‬للدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬«يريد‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬منبوذا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي»‭. ‬وأضاف‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يبرهن‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬«العمل‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بصفته‭ ‬أعلى‭ ‬ممثل‭ ‬للسعودية‭ ‬بعد‭ ‬الملك»‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭. ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬غووفو‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الصين‭ ‬للدراسات‭ ‬الدولية،‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬المرتبط‭ ‬بالحكومة‭ ‬الصينية،‭ ‬إن‭ ‬قضية‭ ‬خاشقجي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تثير‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الغربية‭ ‬«إلى‭ ‬درجة‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المريح‭ ‬إطلاقا‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الغرب»‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬«عدم‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬الشرق»،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬«تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬تصحيح‭ ‬استراتيجية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬تلتفت‭ ‬حاليا‭ ‬باتجاه‭ ‬آسيا»‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬«الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬لديها‭ ‬سمة‭ ‬خاصة‭ ‬ومهمة‭ ‬هي‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نتدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى»‭.‬

وقال‭ ‬دورسي‭ ‬إن‭ ‬جولة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬تتضمن‭ ‬شقا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬أيضا،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬«الصين‭ ‬هي‭ ‬الزبون‭ ‬الرئيسي‭ ‬للخام‭ ‬السعودي‭ ‬وكل‭ ‬الزبائن‭ ‬الرئيسيين‭ ‬الآخرين‭ ‬آسيوين:‭ ‬الهند‭ ‬واليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية»‭.‬

وأكدت‭ ‬المحللة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬«أميركان‭ ‬انتربرايز‭ ‬اينستيتوت»‭ ‬كارين‭ ‬يونغ‭ ‬أن‭ ‬«آسيا‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬والنمو‭ ‬المقبل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬سيسجل‭ ‬في‭ ‬آسيا»‭.‬

وتأمل‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬التي‭ ‬أدى‭ ‬عجزها‭ ‬الخارجي‭ ‬إلى‭ ‬انكماش‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬لها‭ ‬حليفتها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬مساعدة‭ ‬لإنقاذه‭. ‬وقد‭ ‬يتخذ‭ ‬ذلك‭ ‬شكل‭ ‬استثمارات‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬مصفاة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬نفطي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬

وقد‭ ‬زار‭ ‬رئيس‭ ‬حكومتها‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬السعودية‭ ‬مرتين‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تتزامن‭ ‬زيارة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬ممكنة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحركة‭ ‬طالبان‭ ‬حول‭ ‬أفغانستان‭.‬

وتساهم‭ ‬باكستان‭ ‬والسعودية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬الطويلة‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬

وأعلنت‭ ‬طالبان‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬ولقاء‭ ‬مع‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تؤكده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬واشنكن‭ ‬وإسلام‭ ‬أياد‭.‬

والمبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬زلماي‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬الأحد،‭ ‬بحسب‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭.‬