ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬يبحث‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والتحالفات‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬منطلقاً‭ ‬نحو‭ ‬الهند‭ ‬والصين

استقبال غير مسبوق لمحمد بن سلمان في نيودلهي
اسلام اباد – الزمان
بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد في باكستان جولة آسيوية تشمل ثلاث دول يأمل في الحصول على عقود مهمة فيها
وتصحب الزيارة أجواء من التوتر الإقليمي الشديد. وتتهم الهند وإيران المتجاورتان إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين. ورفضت إسلام أباد في بيان الأحد «الادعاءات العبثية» التي أطلقتها نيودلهي، مؤكدة رغبتها في «تطبيع العلاقات مع الهند». وسيتوجه بعد ذلك إلى الهند حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.
وألغيت السبت محطتان كانتا مقررتين الأحد والإثنين في إندونيسيا وماليزيا، بدون ذكر أي توضيحات. ويرى المحللون أن هذه الجولة الآسيوية لولي العهد السعودي هي أهم ظهور له على الساحة الدبلوماسية منذ مشاركته في قمة العشرين في الأرجنتين في كانون الأول/ديسمبر.
ورأى جيمس دورسي الباحث المحلق في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن ولي العهد «يريد أن يظهر أنه ليس منبوذا على الصعيد الدولي». وأضاف إنه يريد أن يبرهن أنه ما زال قادرا على «العمل على الساحة الدولية (…) بصفته أعلى ممثل للسعودية بعد الملك» سلمان بن عبد العزيز. وقال لي غووفو الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد الصين للدراسات الدولية، مركز الأبحاث المرتبط بالحكومة الصينية، إن قضية خاشقجي لا تزال تثير جدلا في البلدان الغربية «إلى درجة جعلت من غير المريح إطلاقا لولي العهد أن يتوجه إلى الغرب».
وأضاف أن «عدم الذهاب إلى الغرب لا يعني أنه لا يستطيع القدوم إلى الشرق»، مشيرا إلى أن المملكة «تقوم بعمليات تصحيح استراتيجية والدبلوماسية السعودية تلتفت حاليا باتجاه آسيا».
وتابع أن «الدول الآسيوية لديها سمة خاصة ومهمة هي أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
وقال دورسي إن جولة ولي العهد تتضمن شقا اقتصاديا أيضا، موضحا أن «الصين هي الزبون الرئيسي للخام السعودي وكل الزبائن الرئيسيين الآخرين آسيوين: الهند واليابان وكوريا الجنوبية».
وأكدت المحللة في مجموعة «أميركان انتربرايز اينستيتوت» كارين يونغ أن «آسيا تشكل مصدر استثمارات في الطاقة والبنى التحتية في الخليج، والنمو المقبل للاقتصاد العالمي سيسجل في آسيا».
وتأمل إسلام أباد التي أدى عجزها الخارجي إلى انكماش الاقتصاد، في أن تقدم لها حليفتها منذ فترة طويلة مساعدة لإنقاذه. وقد يتخذ ذلك شكل استثمارات بمليارات الدولارات في مصفاة أو في مجمع نفطي في جنوب البلاد.
وقد زار رئيس حكومتها عمران خان السعودية مرتين منذ انتخابه الصيف الماضي.
ويمكن أن تتزامن زيارة ولي العهد السعودي مع محادثات جديدة ممكنة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان حول أفغانستان.
وتساهم باكستان والسعودية إلى حد كبير في المفاوضات الطويلة لإنهاء النزاع في أفغانستان.
وأعلنت طالبان هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات ولقاء مع عمران خان في العاصمة، وهو ما لم تؤكده كل من واشنكن وإسلام أياد.
والمبعوث الأميركي من أجل السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد موجود في كابول الأحد، بحسب الحكومة الأفغانية.