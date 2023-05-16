وليد نايف يشارك بمهرجان تنغ للكاريكاتير الكندي
{ أونتاريو – وكالات – أستذكاراً لفنان الكاريكاتير الكندي – تنغ (2017- 1921)، نظمت مجموعة من أصدقاء ومحبي – تونغ – من فناني الكاريكاتير والكومكس الكنديين ، مهرجان تونغ السنوي للكاريكاتير والكومكس ، وعلى هامش المهرجان عرضت مجموعة من رسوم تونغ الكاريكاتيرية والتي تميزت بالبساطة ووضوح الموقف الفكري للرسام الراحل.
و شارك الفنان وليد نايف محمد بمجموعة من رسومه الكاريكاتيرية في المهرجان.
ويعد تنغ من رواد الكاريكاتير الكندي وصاحب مدرسة فنية تتميز بالجرأة والمواقف الوطنية طوال 40 عاماً أمضاها رساما في صحيفة (لندن الحرة) في مدينة لندن أونتاريو الكندية.