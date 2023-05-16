

وليد نايف‮ ‬يشارك بمهرجان تنغ‮ ‬للكاريكاتير الكندي

‮{ ‬أونتاريو‮ – ‬وكالات‮ – ‬أستذكاراً‮ ‬لفنان الكاريكاتير الكندي‮ – ‬تنغ‮ (‬2017‮-‬ 1921‮)‬،‮ ‬نظمت‮ ‬مجموعة من أصدقاء ومحبي‮ – ‬تونغ‮ – ‬من فناني‮ ‬الكاريكاتير والكومكس الكنديين‮ ‬،‮ ‬مهرجان‮ ‬تونغ‮ ‬السنوي‮ ‬للكاريكاتير والكومكس‮ ‬،‮ ‬وعلى هامش المهرجان عرضت مجموعة من رسوم تونغ‮ ‬الكاريكاتيرية والتي‮ ‬تميزت بالبساطة ووضوح الموقف الفكري‮ ‬للرسام الراحل‮.‬

‮ ‬و شارك الفنان وليد نايف محمد بمجموعة من رسومه الكاريكاتيرية في‮ ‬المهرجان‮.‬

ويعد تنغ‮ ‬من رواد الكاريكاتير الكندي‮ ‬وصاحب مدرسة فنية تتميز بالجرأة والمواقف الوطنية طوال‮ ‬40 عاماً‮ ‬أمضاها رساما في‮ ‬صحيفة‮ (‬لندن الحرة‮) ‬في‮ ‬مدينة لندن أونتاريو الكندية‮.‬