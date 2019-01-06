وللفاسدين حُماة – حسين الصدر
-1-
الفساد الاداري والمالي موجود في العراق منذ عهود سحيقة ..
ومَنْ منّا مَنْ لم يقف على شواهد ذلك الفساد في العهد العثماني مثلا ؟
وشواهد الفساد في العهد الملكي ليست بقليلة أيضا ..،
ولكنها اذا قيست بظاهرة الفساد الاداري والمالي الراهنة ، بدت وكأنها مجرد فقاعات بسيطة ..!!
-2-
جاء في مذكرات العقيد الركن المتقاعد هادي خمّاس مدير الاستخبارات العسكرية الأسبق المطبوعة من قبل دار الحكمة – لندن وفي ص 32 ما قاله الأمير عبد الاله – الوصيّ على العرش – يوم كان خمّاس في منصب مساعد آمر الفوج المسؤول عن العائلة المالكة :
” زارني يوماً وفد من لواء الديوانية شيوخا ووجهاء ، شكوا لي متصرف اللواء .
ونعتوه سارقا ،
ومُفسداً ،
ومهملاً ،
وطلبوا نقله ، فوعدتهُم خيراً .
اتصلتُ برئيس الوزراء شارحاً له وجهة نظر الوفد الذي زارني وطلب نقل متصرف اللواء ،
أجابني رئيس الوزراء :
سيدي أمهلني حتى أرى ما سيكون .
وبعد يومين أخبرني رئيس الوزراء .
بانّ موقف متصرف اللواء سليم ، وما نعتوهُ من أوصافٍ، افتراءٌ وكذبٌ وبقى وضع اللواء مترديا كما كان :
عاد الوفد نفسه بعد مدة راجيا ومُلحّاً بنقله ، فقلتُ لأتصل بوزير الداخلية مُختَصِراً الطريق ،
فكان جوابه لا يختلف عن جواب رئيس الوزراء ،
وبقي اللواء كما اشتكاه الوفد في زيارته الاولى :
ثم عاد الوفد نفسه بعد مدة بطلب جديد أقرب الى الاستخفاف ، وعدّوا متصرف اللواء نزيهاً ، وجاداً ،
وانه أحدثَ في اللواء ثورةً في البناء والتعمير ثم أردفوا بِتَهكم :
ألا يوجد في العراق … لواء مهمل لتنقله اليه ليُعيد بناءه كما بنى لواءنا؟
وانصرفوا …”
أرأيت كيف حظي الفاسد بتغطية كاملة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ؟
ويلاحظ أنّ الوفد استفاد من قراءات لبعض أعضائه في كتب الأدب، حيث أنّ أهل الكوفة تظلموا من عاملٍ نصبه المأمون واليا عليهم ، وكان فاسداً، فاذا به يمدحه ويثني عليه ..!!
فقالوا :
اذا كان بهذه المثابة من الصلاح ، فلابُدَّ أنْ يتنقل في الامصار لينعم الجميع بأيامه ..!!
ولا يفوتنك ان (المحافظة) كانت تسمى في العهد الملكي (باللواء) وانّ (المحافظ) كان يسمّى (بالمتصرف) .
-3-
وكما امتنع الوصيّ عن ذكر الاسماء – اي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومتصرف الديوانية – يحرص كبار المسؤولين – وبحجة عدم صدور قرارات قضائية حاسمة بحق المفسدين – على عدم ذكر اسمائهم..!!
صيانة لهم عن ان تلوكهم الألسن ..
-4-
وكم من مفسد مهدّوا له طريق الهرب الى خارج العراق ؟
وكم من فاسد عُوقبَ مَنْ كَشَفَ فسادَه ؟!
-5-
ولقد لعلع صوت بعض كبار المسؤولين متوعدا الفاسدين بعقاب صارم ثم كانت المحصلة النهائية : اننا لم نشهد وقوف واحد من حيتان الفساد في قفص الاتهام ..!!
وأطرف الطرائف :
انّ المفسدين أنفسهم اخذوا يكثرون الحديث عن ضرورة انزال العقاب الصارم بالفاسدين ..!!
فهم على اطمئنان من أنَّ أحداً لن يصل اليهم على الاطلاق ..!!
-6-
ان المسألة باتت مكشوفة ومفضوحة ..، ذلك أنَّ الفاسدين المفسدين تربطهم أواصر صلة عميقة بمن يستطيع أنْ يُعطّل لهم القوانين ويخرق الموازين ، وينخرط في صفوف الشياطين …
-7-
ومن غير المعقول على الاطلاق استمرار هذه المهازل ، لا سيما وأنَّ أسعار النفط آخذة بالتناقص والنزول ، وأنَّ 95 بالمئة من المـــــوازنة العامة تعتمد على مبيــــــــعات النفط … ( فاقتصاد العراق ريـــــعي كما يقولون )
ولا بد أنْ ينقلب السحر على الساحر .