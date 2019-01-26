ولا ينسى التاريخ محاسن الأعمال – حسين الصدر

-1-

في كتب التاريخ حديث طويل مُسْهب عن (حامد بن العباس) وزير المقتدر العباسي الذي ولي الوزارة سنة 306 هـ

قالوا :

كان مع جبروته جواداً معطاءً .

-2-

انّ مواقفه الانسانية أدخلته التاريخ من أوسع البّوابات

قالوا :

” ركب حامد بواسط الى بستانِه فرأى شيخا يولول ، وحوله عائلة ، وقد احترق بيتُه ، فرّق له ، وقال لوكيله :

أريد منك ان لا أرجع العشية ، الاّ وداره جديدة بآلاتها وقماشها ،

فبادر وطلب الصُنّاع وصب الدراهم ،

ففرغت العصر ، فردّ العتمة فوجدها مفروغة ،

وضجوا له بالدعاء ، وزاد راس مال صاحبها خمسة آلاف درهم “

المهم في القصة أنّ الوزير حامد بن العباس ، استخدم كل ما لديه من إمكانات للحيلولة دون بقاء (الشيخ) وعائلته حيارى بعد احتراق بيتهم

ولم يكن يرضى ان يتأخر اعداد البيت لرجوعهم عن نهار يوم فقط …

هكذا ، وبالسرعة الفائقة ، أعيد البيت، وزاد على ذلك أنْ منح صاحب البيت منحة سخيّة .

والسؤال الآن :

من هو المسؤول الذي أعاد الى واحدٍ من ملايين الفقراء والبائسين والضعفاء ثقته بوطنه من خلال التصدي لاسعافه ؟

ان السلطويين عزلوا أنفسهم عن الشعب كله ، لا عن الفقراء وحدهم ، وعاشوا في منطقة لا يدخلها الا اصحاب الاذن الخاص وهم أصحاب الباجات : أزرقها وأخضرها وأصفرها …!!

وأين هذا من ذاك ؟!

?

وقيل :

” ان تاجراً أخذ خبزاً بدرهم ليتصدق به بواسط ،

فما رآى فقيراً يعطيه ، فقال له الخبّاز .

لا تجد أحداً ،

لأنْ جميع الضعفاء في جراية حامد “

سير أعلام النبلاء /14/359

أقول :

هذه هي صيغة (منتهى الجموع) – كما تسمّى في النحو –

وليس ثمة صورة أحلى من اختفاء آثار الفقر في بلدة من البلدان .

لقد عاشت (واسط) أيامها الرخيّة نتيجة (العناية المركزة) التي أولاها أيّاها الوزير ( حامد العباسي) .

لقد صلى الناس على قبره اياما

المصدر السابق / ص 359

فلماذا لا يُولي السلطويون المعاصرون مدنهم وأهليهم بنفس تلك العناية؟

لماذا تقتصر العناية على الذات والعائلة والأقرباء والأنصار دون غيرهم من الناس ؟

-4-

وكما لا ينسى التاريخ محاسن الأعمال ، لا ينسى المحسن من الرجال ..

وشتان بين من يعيش مكروهاً من مواطنيه في حياته وتسلقُه الألسنة الحداد حتى بعد موته ، وبين الرجل النبيل الذي ينتهز فرصة نهوضه بأعباء المسؤولية ، ليُسدي الجميل والمعروف – وبكل ما لديه من طاقة – لأهله وشعبه، صابراً على المشاق والصعاب، وهو يشق طريقه الى تنفيذ المشاريع النافعة، مُصّرا على وجوب تقديم أحسن الخدمات اليهم دونما ملل أو كلل؟

-5-

اننا لم نشهد اقتران الأعمال بالأقوال حتى الآن، وكل ما شهدناه هو التصريحات التي تذكرنا بما قاله نزار قباني عن (العنتريات التي ما قتلت ذُبابة )

-6-

انّ مصداقية الرجال على المحك

فالمحسنون منهم ممدوحون في الدنيا ، فائزون في الآخرة ..

والمقصرّون في حق وطنهم وأهلهم مذمومون في الدنيا ، معاقبون في الآخرة … ولن تنفعهم حينذاك الندامة .