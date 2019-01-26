ولا ينسى التاريخ محاسن الأعمال – حسين الصدر
-1-
في كتب التاريخ حديث طويل مُسْهب عن (حامد بن العباس) وزير المقتدر العباسي الذي ولي الوزارة سنة 306 هـ
قالوا :
كان مع جبروته جواداً معطاءً .
-2-
انّ مواقفه الانسانية أدخلته التاريخ من أوسع البّوابات
قالوا :
” ركب حامد بواسط الى بستانِه فرأى شيخا يولول ، وحوله عائلة ، وقد احترق بيتُه ، فرّق له ، وقال لوكيله :
أريد منك ان لا أرجع العشية ، الاّ وداره جديدة بآلاتها وقماشها ،
فبادر وطلب الصُنّاع وصب الدراهم ،
ففرغت العصر ، فردّ العتمة فوجدها مفروغة ،
وضجوا له بالدعاء ، وزاد راس مال صاحبها خمسة آلاف درهم “
المهم في القصة أنّ الوزير حامد بن العباس ، استخدم كل ما لديه من إمكانات للحيلولة دون بقاء (الشيخ) وعائلته حيارى بعد احتراق بيتهم
ولم يكن يرضى ان يتأخر اعداد البيت لرجوعهم عن نهار يوم فقط …
هكذا ، وبالسرعة الفائقة ، أعيد البيت، وزاد على ذلك أنْ منح صاحب البيت منحة سخيّة .
والسؤال الآن :
من هو المسؤول الذي أعاد الى واحدٍ من ملايين الفقراء والبائسين والضعفاء ثقته بوطنه من خلال التصدي لاسعافه ؟
ان السلطويين عزلوا أنفسهم عن الشعب كله ، لا عن الفقراء وحدهم ، وعاشوا في منطقة لا يدخلها الا اصحاب الاذن الخاص وهم أصحاب الباجات : أزرقها وأخضرها وأصفرها …!!
وأين هذا من ذاك ؟!
?
وقيل :
” ان تاجراً أخذ خبزاً بدرهم ليتصدق به بواسط ،
فما رآى فقيراً يعطيه ، فقال له الخبّاز .
لا تجد أحداً ،
لأنْ جميع الضعفاء في جراية حامد “
سير أعلام النبلاء /14/359
أقول :
هذه هي صيغة (منتهى الجموع) – كما تسمّى في النحو –
وليس ثمة صورة أحلى من اختفاء آثار الفقر في بلدة من البلدان .
لقد عاشت (واسط) أيامها الرخيّة نتيجة (العناية المركزة) التي أولاها أيّاها الوزير ( حامد العباسي) .
لقد صلى الناس على قبره اياما
المصدر السابق / ص 359
فلماذا لا يُولي السلطويون المعاصرون مدنهم وأهليهم بنفس تلك العناية؟
لماذا تقتصر العناية على الذات والعائلة والأقرباء والأنصار دون غيرهم من الناس ؟
-4-
وكما لا ينسى التاريخ محاسن الأعمال ، لا ينسى المحسن من الرجال ..
وشتان بين من يعيش مكروهاً من مواطنيه في حياته وتسلقُه الألسنة الحداد حتى بعد موته ، وبين الرجل النبيل الذي ينتهز فرصة نهوضه بأعباء المسؤولية ، ليُسدي الجميل والمعروف – وبكل ما لديه من طاقة – لأهله وشعبه، صابراً على المشاق والصعاب، وهو يشق طريقه الى تنفيذ المشاريع النافعة، مُصّرا على وجوب تقديم أحسن الخدمات اليهم دونما ملل أو كلل؟
-5-
اننا لم نشهد اقتران الأعمال بالأقوال حتى الآن، وكل ما شهدناه هو التصريحات التي تذكرنا بما قاله نزار قباني عن (العنتريات التي ما قتلت ذُبابة )
-6-
انّ مصداقية الرجال على المحك
فالمحسنون منهم ممدوحون في الدنيا ، فائزون في الآخرة ..
والمقصرّون في حق وطنهم وأهلهم مذمومون في الدنيا ، معاقبون في الآخرة … ولن تنفعهم حينذاك الندامة .