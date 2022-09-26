مفاوضات تستبق إنعقاد البرلمان والصدريون يرون الإطار إطاراً فقط

ولادة تحالف جديد من رحم الإنسداد والشارع يتهيأ لإحتجاجات السبت

بغداد – قصي منذر

وقعت الكتل والتيارات السياسية ،على اتفاق اولي للمضي بتشكيل حكومة توافقية وانهاء حالة الانسداد التي تعيشها البلاد منذ تشرين الاول الماضي ،وفي خضم الاستعدادات التي تجريها الكتل لعودة البرلمان الى الالتئام وتمرير المرشح لرئاسة الوزراء ، يتهيأ الشارع لاحتجاجات السبت المقبل ،لاحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين. وحدَّد مجلس النواب، يوم غد الاربعاء ،موعد عقد جلسته ، للتصويت على على استقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، (تفاصيل ص2). وقال بيان تابعته (الزمان) امس إن (مجلس النواب سيعقد يوم غد الأربعاء ، جلسته التي تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس). بدورها ، القت مصادر وثيقة لـ (الزمان) امس ان (الحلبوسي سيقال بعد ثلاثة اشهر). واستقبل رئيس البرلمان في وقت سابق ،الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وذكر بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد). وياتي اللقاء بعد ترجيحات بعقد جلسة برلمانية مع إعلان الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف ادارة الدولة بين الاطار التنسيقي والحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانين وتحالفي العزم والسيادة وحركة بابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي. وبحسب عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري ،الذي اكد في تغريدة على تويتر (نأمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب لمهامه الدستورية)، واضاف انه (تم الاتفاق على تشكيل تحالف ادارة الدولة بين الاطار والحزبين الكرديين وتحالف العزم وتحالف السيادة وبابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي). بدوره ، كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية علي تركي ، انه جرى ابلاغ النواب مسبقاً بعقد جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء.وقال في تصريح امس ان (مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم الثلاثاء او غدا الاربعاء ،واننا كنواب ننتظر تأكيد ذلك). ورد القيادي في التيار الصدري غالب العميري، على اعلان التنسيقي ،التوافق لتشكيل تحالف ادارة الدولة. وقال العميري في تغريدة على تويتر (يبقى الاطار اطارا ومن المستحيل ان يصبح محركا). من جانبه ، اكد مدير المكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون هشام الركابي ان (البيانات الصادرة عن التنسيقي هي الرسمية والمعتمدة وهي الادق،وان القوى متفقة على عقد جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء ، وننتظر من رئاسة البرلمان ان تدعو الى استئناف عمل البرلمان والبدء في مناقشة وايجاد الاتفاقيات التي صدرت عبر هذه اللقاءات والحوارات بين القوى السياسية طريقها الى التنفيذ). وكان مصدر قد كشف في وقت سابق ، عن ان الجلسة ستكون مخصصة لانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي سيكون المرشح له وفق الاتفاق السياسي ما بين قوى الاطار محسن المندلاوي، وكذلك مناقشة إقرار القوانين المهمة خلال المرحلة المقبلة. في وقت ، كشفت تقارير عن ما تضمنته الوثيقة المشتركة التي تم التوقيع عليها من قبل الاطراف السياسية ،جاء فيها (تشكيل ائتلاف ادارة الدولة المتكون من التنسيقي والاكراد الديمقراطي والاتحاد ،وكذلك الاحزاب السنية، الذين وقعوا على عقد جلسة البرلمان اليوم بالاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،وتأكيد ان مرشح الاطار ،هو محمد شياع السوداني وبالاجماع ،فضلا عن الاتفاق على حقوق المحافظات المصدرة للنفط ،وكذلك قانون النفط والغاز والغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن)، واضافت التقارير ان (الوثيقة تضمنت ملف عودة النازحين ،والمطالبة بالتوازن في دوائر الدول،فضلا عن تعديل قانون الانتخابات وان يتم اجراؤها بعد عام من التعديل). على صعيد متصل ،افصح السوداني ،عن برنامجه الحكومي. وقال في تصريح امس ان (ملفات الكهرباء والصحة والخدمات البلدية ومكافحة الفساد ستكون أولوية عملنا كحكومة،وسأكون مسؤولا عن محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنحَ للفساد). وتستعد القوى ، المدنية المنضوية تحت ثورة تشرين، للخروج باحتجاجات يوم السبت المقبل. وقال الناطق باسم حراك الشعب أحمد الوشاح في تصريح امس ان (التظاهرات ستكون في ساحات الحبوبي بالناصرية والتحرير والنسور في بغداد). من جانبه ، دعا سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي في بيان تابعته (الزمان) امس الى (توحيد الجهود في الاول من تشرين المقبل ،لاحياء ذكرى الانتفاضة ،وتجديد مطالبها واهدافها في التغيير والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد).