ولادة‭ ‬متعسرة‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات في‭ ‬العراق‭ ‬وسط‭ ‬رفض‭ ‬المستقلين

الاقتراع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬بدل‭ ‬83‭ ‬دائرة‭ ‬انتخابية

بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

أقرّ‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭ ‬تعديلاً‭ ‬لقانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬يشكّل‭ ‬عودةً‭ ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مرعيا‭ ‬قبل‭ ‬تظاهرات‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2019،‭ ‬مثيراً‭ ‬غضب‭ ‬الأحزاب‭ ‬المستقلة‭ ‬والصغيرة‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬أنه‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبيرة‭.‬‮ ‬‭ ‬ورفض‭ ‬التشرينيون‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬وتوعدوا‭ ‬بالرد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الجو‭ ‬السياسي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يكترث‭ ‬بأي‭ ‬اعتراضات‭ ‬بسبب‭ ‬توافق‭ ‬الكتل‭ ‬والتحالفات‭ ‬الكبيرة‭ .‬واندلعت‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬وواسط‭ ‬واقام‭ ‬الناشطون‭ ‬مخيماً‭ ‬للاعتصام‭ ‬في‭ ‬الناصرية،‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬لتوسيع‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬هادئاً‭. ‬وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬فوضى‭. ‬وطرد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬المستقلين‭ ‬من‭ ‬القاعة‭ ‬بعدما‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬مناهضتهم‭ ‬للقانون،‭ ‬بحسب‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬صوّرها‭ ‬النواب‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أم‭ ‬المجلس‭ ‬صوّت‭ ‬في‭ ‬‮«‬جلسته‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ….‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بحضور‭ ‬218‭ ‬نائبا،‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التعديل‭ ‬الثالث‭ ‬لقانون‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬والاقضية‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2018‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ويملك‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬أحزاب‭ ‬شيعية‭ ‬مقربة‭ ‬بغالبيتها‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وتدعم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحالي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭.‬‮ ‬‭ ‬ويعدّ‭ ‬القانون‭ ‬عودةً‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬ترفضه‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭- ‬التشرينية‭ – ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬حينها‭ ‬نجح‭ ‬المحتجون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مطلب‭ ‬قانون‭ ‬انتخابات‭ ‬جديد‭ ‬سمح‭ ‬بفوز‭ ‬مرشحين‭ ‬مستقلين‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬المستقلون‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بحوالى‭ ‬70‭ ‬مقعداً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬329‭.‬‮ ‬‭ ‬وبذلك،‭ ‬ستجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬وانتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬القانون‭ ‬المعدّل‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬فسوف‭ ‬تجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬مختلف‭.‬‮ ‬‭ ‬ويجعل‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬المعدّل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬محافظة‭ ‬دائرة‭ ‬انتخابية‭ ‬واحدة‭ ‬أي‭ ‬18‭ ‬دائرة،‭ ‬ملغياً‭ ‬بذلك‭ ‬الـ83‭ ‬دائرة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭.‬‮ ‬‭ ‬ويرى‭ ‬الباحث‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬سنتشري‭ ‬فاونديشن‮»‬‭ ‬سجاد‭ ‬جياد‭ ‬أن‭ ‬اعتماد‭ ‬الدائرة‭ ‬الواحدة‭ ‬‮«‬يسهّل‭ ‬إمكانية‭ ‬فوز‭ ‬سياسيي‭ ‬الأحزاب‭ ‬بمقاعد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬سوف‭ ‬‮«‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬مرشحي‭ ‬الأحزاب‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمستقلة‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحافظات‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وبموجب‭ ‬القانون‭ ‬المعدّل،‭ ‬ستُحتسب‭ ‬الأصوات‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬النسبية‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ»سانت‭ ‬ليغو‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬يرى‭ ‬مناهضو‭ ‬القانون‭ ‬أنها‭ ‬تخدم‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبيرة‭ ‬كذلك‭.‬‮ ‬

ورأى‭ ‬سجاد‭ ‬جياد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ ‬احتساب‭ ‬الأصوات‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬النسبية‭ ‬‮«‬يخدم‭ ‬كذلك‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبرى‭ ‬ويجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمرشحيهم‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬أساساً‭ ‬بالفوز‭ ‬بمقاعد‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬علاء‭ ‬الركابي‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬امتداد‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأحزاب‭ ‬الصغيرة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬أمل‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬البرلمان‮»‬‭ ‬وأنها‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬تسحق‮»‬،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬طبّق‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭. ‬وأفاد‭ ‬النائب‭ ‬بهاء‭ ‬الدين‭ ‬النوري‭ ‬من‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أن‭ ‬كتلته‭ ‬تدعم‭ ‬القانون‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬المقاعد‭ ‬لأي‭ ‬كتلة‭ ‬حسب‭ ‬ثقلها‭ ‬الجماهيري‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬بالمحصلة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬ضمن‭ ‬التوقيتات‭ ‬الدستورية‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تفادي‭ ‬المفاوضات‭ ‬الطويلة‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انتخابات‭ ‬العام‭ ‬2021‭. ‬‮ ‬

وقف‭ ‬بثّ‭ ‬مسلسل في‭ ‬العراق‭ ‬بسبب‭ ‬العشائر

بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬عراقية‭ ‬محليّة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّ‭ ‬السلطات‭ ‬أمرتها‭ ‬بوقف‭ ‬عرض‭ ‬مسلسل‭ ‬رمضاني‭ ‬يتطرّق‭ ‬لموضوع‭ ‬العشائر‭ ‬بعدما‭ ‬تسبّبت‭ ‬أولى‭ ‬حلقاته‭ ‬بارتفاع‭ ‬أصوات‭ ‬تطالب‭ ‬بمنعه‭ ‬بدعوى‭ ‬‮«‬إساءته‮»‬‭ ‬للعشائر‭.‬‮ ‬

وتحظى‭ ‬الثقافة‭ ‬العشائرية‭ ‬بأهمية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولتقاليدها‭ ‬انتشار‭ ‬واسع،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬ويعدّ‭ ‬شيخ‭ ‬العشيرة‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مجتمعه‭ ‬ويؤخذ‭ ‬برأيه‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬للعشائر‭ ‬ثقلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬حيث‭ ‬لها‭ ‬أفضلية‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأبنائها‭. ‬وقرّرت‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتّصالات‮»‬‭ ‬وقف‭ ‬عرض‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الكاسر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬ابن‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬خميس‭ ‬الخنجر‭ ‬ببثّه‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭. ‬وأثارت‭ ‬الحلقات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬استياءً‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬سياسية‭ ‬وعشائرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

والمسلسل‭ ‬الذي‭ ‬يتضمّن‭ ‬شخصيات‭ ‬وهمية‭ ‬يتحدّث‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬العشائرية‭ ‬وجرائم‭ ‬الثأر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬ويصوّر‭ ‬زعيم‭ ‬القبيلة‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬محب‭ ‬للنساء‭ ‬وشخصية‭ ‬طاغية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عدّه‭ ‬بعض‭ ‬العراقيين‭ ‬إساءة‭ ‬لأعراف‭ ‬العشائر‭ ‬العراقية‭ ‬وتقاليدها‭.‬

وفي‭ ‬كتاب‭ ‬رسمي‭ ‬وجّهه‭ ‬الجمعة،‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬سند،‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬بإيقاف‭ ‬بثّ‭ ‬المسلسل‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬يسيء‭ ‬لمجتمعات‭ ‬جنوب‮»‬‭ ‬العراق‭ ‬و»سمعة‭ ‬عشائرنا‭ ‬الأصيلة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬النائب‭ ‬أنّ‭ ‬المسلسل‭ ‬لا‭ ‬يلتزم‭ ‬بـ»الضوابط‭ ‬الأخلاقية‮»‬‭.‬‮ ‬

وبالفعل‭ ‬قررت‭ ‬هيئة‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وهي‭ ‬الجهة‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إيقاف‭ ‬بثّ‭ ‬المسلسل‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الفنانين‭ ‬العراقيين،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬العزاوي‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬العزاوي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬بعدما‭ ‬وصلنا‭ ‬كتاب‭ ‬موقّع‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الاعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬أوقفنا‭ ‬المسلسل‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬استقبالها‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬شيوخ‭ ‬العشائر،‭ ‬أكّدت‭ ‬هيئة‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬فيه‭ ‬المسلسل‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬ماضية‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬وواجباتها‭ ‬الدستورية‭ ‬لإيقاف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬للنيل‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعي‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الإعلام‮»‬‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬مطالبة‭ ‬شيوخ‭ ‬العشائر‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تأخذ‭ ‬هيئة‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬الإساءة‭ ‬لأي‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭ ‬مكوّنات‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬والحدّ‭ ‬من‭ ‬الإساءة‭ ‬لأبناء‭ ‬الجنوب‮»‬‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬العزّاوي،‭ ‬فإن‭ ‬العمل‭ ‬حصل‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬نقابة‭ ‬الفنانين‭ ‬و»ليس‭ ‬فيه‭ ‬خرق‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬وتمّ‭ ‬بثّه‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الموافقات‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬القناة‭ ‬تلقّت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سلسلة‭ ‬تهديدات‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر‭.‬‮ ‬

ويتحدّث‭ ‬ناشطون‭ ‬ومنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬عراقية‭ ‬مؤخراً‭ ‬عن‭ ‬تضييق‭ ‬تمارسه‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ومنذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬صانعي‭ ‬المحتوى‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭ ‬لنشرهم‭ ‬‮«‬محتوى‭ ‬هابطاً‮»‬‭ ‬و‮»‬يخالف‭ ‬الأخلاق‭ ‬والتقاليد‮»‬‭.‬‮ ‬