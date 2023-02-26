تنويع الصناعة غير النفطية

وكيل وزير الخارجية الهندي يؤكّد على شراكة العلاقات مع العراق

بغداد – رحيم الشمري

بحث وكيل وزارة الخارجية الهندي اوصاف سعيد في بغداد ، مع وزارات الخارجية والنفط والتجارة ومستشارية الامن القومي القضايا الثنائية الاقليمية والدولية المتبادلة ، والعلاقات السياسية والدفاعية والتجارية والاقتصادية ، والتعاون التاريخي بين البلدين وبرامج التنمية المستدامة والاستثمارات وبناء القدرات بالعلاقات الدولية والثقافية ، وبرنامج المنح الدراسية التعليمية ، وقوة التبادل التجاري الاقتصادي الذي وصل اعوام 2022-2021 الى 34 مليار دولار .

واكد سعيد الشراكة القوية للعلاقات الدولية العراقية الهندية ، خلال لقائه في بغداد بوزير التجارة اثير الغريري ووزير النفط حيان عبد الغني ، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووكيل وزارة الخارجية هشام العلوي ، على اهمية تنويع التجارة من النفط الى القطاعات الاقتصادية غير النفطية والشراكة التكنولوجية ، والاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والنقل والادوية والمستحضرات الصيدلانية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة ، وحث مجتمع الاعمال على الانخراط بشكل وثيق من اجل المنفعة العامة ، خاصة مع استمرار برامج المنح المجانية بقطاع التعليم الهندي للطلبة العراقيين واستفادة اكبر عدد ممكن لبناء القدرات ، وافتتاح مركز تقديم الطلبات القنصلية الهندية حديثا في بغداد وتسهيل مهمة الحصول على التاشيرات ، والاتفاق على زيادة الزخم التصاعدي للعلاقات ، من خلال تبادل الزيارات والمشاورات المنتظمة ، وعقد اجتماع اللجنة العراقية الهندية المشتركة في العاصمة نيودلهي على مستوى وزراء النفط قريبا.

حفاوة الإستقبال

وزار سعيد ، مسجد ومرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد والتقى القائمين على ادارة الحضرة القادرية ، وسط ترحيب وحفاوة استقبال ، كما وضع اكليلاً من الزهور على تمثال المهاتما غاندي الذي أقيم في الجامعة الأمريكية في بغداد ، فيما اقامت البعثة الدبلوماسية الهندية في العراق حفل استقبال للضيف ، بحضور شخصيات عراقية وهندية دينية واجتماعية واكاديمية وسياسية. وعلى صعيد آخر اسقط حرس الحدود الاردني ، طائرة مسيرة تحمل قنابل يدوية وبندقية قادمة من سوريا . وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة إن (قوات حرس الحدود رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار،ا لحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية ، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية)، واشار الى انه (بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية إم فور، وأربع قنابل يدوية واتضح أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود)، مؤكدا ان (القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه). وأعلن الجيش الأردني في وقت سابق ،أنه أحبط عددًا كبيرًا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على نحو 375 كيلومترا والتي باتت منظمة وتستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. وقال الجيش إن (السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع العام الماضي دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام الذي سبقه).