وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف: ‬تيارات‭ ‬علمانية‭ ‬تحاول‭ ‬هدم‭ ‬الأزهر

القاهرة – مصطفى عمارة
كشفت مصادر برلمانية عن وجود تحركات برلمانية للتقدم بمشروع قرار للحد من صلاحيات شيخ الازهر، واضافت المصادر ان المشروع الجديد لن يمس شيخ الازهر تجنبا لعدم اثارة غضب الراي العام ولكنه سيعيد تشكيل هيئة كبار العلماء بدخول شخصيات ثقافية وفكرية تساهم فى مشروع تطوير الخطاب الديني خاصة بعد انتقادات الرئيس السيسى للمشيخة بالفشل فى تطوير الخطاب الدينى ،فيما كشف النائب عمرو حمروس امين سر اللجنه الدينية انه يعكف حاليا على جمع توقيعات برلمانيه لتعديل قانون تنظيم الازهر وانه ينجح فى الحصول على دعم 30 نائبا من 60 توقيع مطلوب للتقدم بالمشروع الجديد واضاف ان المشروع الجديد هو محاولة لتجديد دماء الازهر للخروج بجيل جديد يعمل على تطوير الخطاب الدينى دون المساس بشخصية شيخ الازهر.
في المقابل اكد مصدر بمشيخة الازهر طلب عدم ذكر اسمه ان هناك محاولات للحد من شيخ الازهر لدفعه الى الاستقالة الا ان العلماء متمسكون بشيخ الازهر باعتباره رمزا من رموز الاسلام والذى يلقى الاحترام من العالم كله بينما يحارب فى مصر بلد الازهر فى السياق ذاته اكد د/ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الاوقاف السابق واحد علماء الازهر والذى تم ايقافه اعلاميا بسبب ارائه التى اعتبرها البعض تثير الفتنة ان هناك تيارات علمانية تحاول هدم الازهر وهذا ليس بالشئ الجديد بل حدث عبر انظمة الحكم المختلفة الا ان الازهر ظل باقياً.
وسوف يظل باقيا لانه منارة الاسلام فى العالمين العربي والاسلامي .