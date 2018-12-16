وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف: ‬تيارات‭ ‬علمانية‭ ‬تحاول‭ ‬هدم‭ ‬الأزهر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تحركات‭ ‬برلمانية‭ ‬للتقدم‭ ‬بمشروع‭ ‬قرار‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر،‭ ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد‭ ‬لن‭ ‬يمس‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬تجنبا‭ ‬لعدم‭ ‬اثارة‭ ‬غضب‭ ‬الراي‭ ‬العام‭ ‬ولكنه‭ ‬سيعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬بدخول‭ ‬شخصيات‭ ‬ثقافية‭ ‬وفكرية‭ ‬تساهم‭ ‬فى‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬انتقادات‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬للمشيخة‭ ‬بالفشل‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬،فيما‭ ‬كشف‭ ‬النائب‭ ‬عمرو‭ ‬حمروس‭ ‬امين‭ ‬سر‭ ‬اللجنه‭ ‬الدينية‭ ‬انه‭ ‬يعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬توقيعات‭ ‬برلمانيه‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الازهر‭ ‬وانه‭ ‬ينجح‭ ‬فى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬30‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬توقيع‭ ‬مطلوب‭ ‬للتقدم‭ ‬بالمشروع‭ ‬الجديد‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬لتجديد‭ ‬دماء‭ ‬الازهر‭ ‬للخروج‭ ‬بجيل‭ ‬جديد‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بشخصية‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لدفعه‭ ‬الى‭ ‬الاستقالة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬العلماء‭ ‬متمسكون‭ ‬بشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬باعتباره‭ ‬رمزا‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬الاسلام‭ ‬والذى‭ ‬يلقى‭ ‬الاحترام‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬بينما‭ ‬يحارب‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بلد‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬د/‭ ‬سالم‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬السابق‭ ‬واحد‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬والذى‭ ‬تم‭ ‬ايقافه‭ ‬اعلاميا‭ ‬بسبب‭ ‬ارائه‭ ‬التى‭ ‬اعتبرها‭ ‬البعض‭ ‬تثير‭ ‬الفتنة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تيارات‭ ‬علمانية‭ ‬تحاول‭ ‬هدم‭ ‬الازهر‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بالشئ‭ ‬الجديد‭ ‬بل‭ ‬حدث‭ ‬عبر‭ ‬انظمة‭ ‬الحكم‭ ‬المختلفة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬ظل‭ ‬باقياً‭.‬

وسوف‭ ‬يظل‭ ‬باقيا‭ ‬لانه‭ ‬منارة‭ ‬الاسلام‭ ‬فى‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والاسلامي‭ .‬