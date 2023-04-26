وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬يتحدث‭ ‬لـ‭  ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬41‭ ‬لعودة‭ ‬سيناء: يمكن‭ ‬لمصر‭ ‬التنصل‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت

‬إسرائيل‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬ضرب‭ ‬المفاعل‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬منفردة‭ ‬

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬ذكرى‭ ‬استعادة‭ ‬سيناء‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬سوف‭ ‬تظل‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثيرات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬احتفالات‭ ‬مصر‭ ‬بتلك‭ ‬الذكرى‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬والذي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬تداعيات‭ ‬تحرير‭ ‬مصر‭ ‬لسيناء‭ ‬كما‭ ‬تناول‭ ‬الحوار‭ ‬الأحداث‭ ‬الهامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الإتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬وأحداث‭ ‬السودان‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭ :‬

‭- ‬عقب‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬والتي‭ ‬بموجبها‭ ‬انسحبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬ينتقد‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬باعتبارها‭ ‬جردت‭ ‬معظم‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬شخصيات‭ ‬مصرية‭ ‬بارزة‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬،‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬تجاه‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬؟

اتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬رغم‭ ‬مالها‭ ‬وما‭ ‬عليها‭ ‬مصر‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬موقف‭ ‬اقتصادي‭ ‬صعب‮ ‬‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬الي‭ ‬بناء‭ ‬اقتصادها‭ ‬وتنميته‭ ‬ويتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬الذي‭ ‬يبتلع‮ ‬‭ ‬ميزانيتها‭ ‬وعودة‭ ‬وتحرير‭ ‬سيناء‭ ‬الي‭ ‬الحضن‭ ‬المصري‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬كانت‭ ‬مصر‭ ‬تواقه‭ ‬الي‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إخراج‭ ‬مصر‮ ‬‭ ‬عسكريا‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬العربية‭ ‬المسلحة‭ ‬لذلك‭ ‬فرضت‭ ‬تقسيم‭ ‬سيناء‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬ا‭.‬ب‭.‬ج‭ ‬والتسليح‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أي‭ ‬توتر‭ ‬عسكري‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬يمكن‭ ‬لمصر‭ ‬التنصل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اتفاقيات‭ ‬طبقا‭ ‬للموقف‭ ‬في‭ ‬حينه‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬مكن‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬؟

المشكله‮ ‬‭ ‬كلها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للإرهاب‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬يرجع‭ ‬الي‭ ‬حكم‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬التي‭ ‬حشدت‭ ‬كل‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬ووفرت‭ ‬لهم‭ ‬الغطاء‭ ‬السياسي‭ ‬والامني‭ ‬ومنعت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لهم‭ ‬وضمت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬كجناح‭ ‬عسكري‭ ‬لهم‭ ‬وسمحت‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬بتخزين‭ ‬أسلحتها‭ ‬وذخيرتها‭ ‬وصواريخها‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬عملاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ولما‭ ‬انتهي‭ ‬حكمهم‭ ‬أطلقوا‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬للتعرض‭ ‬لأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬والقبائل‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بنودا‭ ‬سرية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الإتفاقية‭ ‬تنتقص‭ ‬من‭ ‬سيادة‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬؟

على‭ ‬حد‭ ‬علمي‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬بنود‭ ‬سرية‭ ‬في‭ ‬كامب‭ ‬دافيد‭ ‬ومصر‭ ‬لها‭ ‬السيادة‭ ‬الكاملة‭ ‬علي‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬او‭ ‬غيرها‭.‬

​‭- ‬هناك‭ ‬غموض‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمنفذ‭ ‬طابا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أنباء‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬استمرار‭ ‬عمل‭ ‬العمال‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬،‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬سيادة‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنفذ‭ ‬؟

منفذ‭ ‬طابا‭ ‬له‭ ‬إتفاقية‭ ‬خاصة‭ ‬وافقت‭ ‬عليها‭ ‬مصر‮ ‬‭ ‬وطريقة‭ ‬وأسلوب‭ ‬دخول‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬وموضوع‭ ‬استمرار‭ ‬العمال‭ ‬اعتقد‭ ‬انتهي‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الجمهوري‭ ‬الخاص‭ ‬بالسماح‭ ‬للأجانب‭ ‬بتملك‭ ‬أراضي‭ ‬في‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدخل‭ ‬لعودة‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬سيناء‭ ‬؟

القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اصدرت‭ ‬قرارا‭ ‬بمنع‭ ‬تملك‭ ‬الاجانب‭ ‬في‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تعدل‭ ‬فأعتقد‭ ‬لن‭ ‬يكن‭ ‬تملكها‭ ‬بل‭ ‬حق‭ ‬استغلال‭ ‬لظروف‭ ‬خاصة‭ ‬وبشروط‭ ‬تمنع‭ ‬عودة‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ .‬

‭- ‬أعلن‭ ‬السادات‭ ‬أن‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬الحروب‭ ‬،‭ ‬فهل‭ ‬تتفق‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬مع‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬السادات‭ ‬؟

فعلا‭ ‬حرب‭ ‬اكتوبر‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬الحروب‭ ‬لأن‭ ‬اسلوب‭ ‬ألحرب‭ ‬طبقا‭ ‬لحرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬قد‭ ‬تعدل‭ ‬وهناك‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬اسلوب‭ ‬حديث‭ ‬للحروب‭ ‬يؤدي‭ ‬الي‭ ‬نفس‭ ‬النتيجه‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بالأسلحة‭ ‬التقليدية‭ ‬وأهمها‭ ‬الانهاك‭ ‬البطيئ‭ ‬لإسقاط‭ ‬الدول‭ ‬وتحويلها‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬مستقرة‭ ‬الي‭ ‬دولة‭ ‬فاشلة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬علي‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬شعبها‭ ‬والذي‭ ‬يؤدي‭ ‬الي‭ ‬صراع‭ ‬بين‭ ‬طبقات‭ ‬المجتمع‭ ‬مما‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬انهيار‭ ‬الدولة‭ ‬داخليا‭ ‬بدون‭ ‬أية‭ ‬فرصة‭ ‬لإعادة‭ ‬بنائها‭.‬

‭- ‬أعلن‭ ‬السيسي‭ ‬أن‭ ‬سيناء‭ ‬أصبحت‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬فهل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬نجحت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬استئصال‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالات‭ ‬لتجدد‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬؟

إن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشرطة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬علي‭ ‬الارهاب‭ ‬بمفهومه‭ ‬الواسع‭ ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬أن‭ ‬سيناء‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬بالكامل‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬جيوب‭ ‬للإرهاب‭ ‬لكن‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬لها‭ ‬القدرة‭ ‬التدميرية‭ ‬للقضاء‭ ‬علي‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬ارهابي‭ .‬

​‭- ‬إذا‭ ‬انتقلنا‭ ‬من‭ ‬الشأن‭ ‬الداخلي‭ ‬للخارجي‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬الإتفاق‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬كسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬والعراق‭ ‬؟

الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬زلزل‭ ‬المنطقة‭ ‬ودائما‭ ‬كنت‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬واقول‭ ‬الا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الدولتين‭ ‬رجل‭ ‬رشيد‭ ‬يحقق‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬بالذات‭ ‬لانهم‭ ‬محور‭ ‬الصراع‭ ‬واتفاقهم‭ ‬سينهي‭ ‬كل‭ ‬الأزمات‭ ‬خاصة‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭ ‬وسوريا‭ ‬ستعود‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬بجهود‭ ‬سعودية‭ ‬وستشهد‭ ‬العراق‭ ‬التوافق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬إيران‭.‬

​9-‭ ‬هل‭ ‬تتوقعون‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بضربة‭ ‬للمفاعل‭ ‬النووي‭ ‬العراقي‭ ‬؟

لن‭ ‬تستطيع‭ ‬إسرائيل‭ ‬منفردة‭ ‬بالتعرض‮ ‬‭ ‬للمفاعل‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬ولن‭ ‬تشاركها‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬ألولايات‭ ‬ألمتحدة‭ ‬ألأمريكية‮ ‬‭ ‬لأن‭ ‬أمريكا‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يهدد‭ ‬الأم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمصالح‭ ‬ألأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ولن‭ ‬تجرؤ‭ ‬أمريكا‭ ‬علي‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭ ‬للصراع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬ألحرب‭ ‬الروسية‭ ‬والتوتر‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬حول‭ ‬تايوان‭.‬

​10-‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬كيف‭ ‬تفسر‭ ‬تفجر‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬ومدى‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬؟

نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الانهاك‭ ‬البطيئ‭ ‬للدول‭ ‬لتقسيم‭ ‬ألشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفتيت‭ ‬كيان‭ ‬الدولة‭ ‬وستستمر‭ ‬الصراعات‭ ‬علي‭ ‬حساب‭ ‬شقاء‭ ‬المواطن‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬النموذج‭ ‬رقم‭ ‬‮٢‬‭ ‬بعد‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬أي‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬لتسوية‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭ ‬يمثلان‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬لديهم‭ ‬الأسلحة‭ ‬والعتاد‭ ‬وافتقاد‭ ‬السيطرة‭ ‬والذي‭ ‬في‭ ‬مجمله‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬لأن‭ ‬السودان‭ ‬طول‭ ‬عمرها‭ ‬ألعمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمصر‮ ‬‭ ‬وفقدان‭ ‬هذا‭ ‬ألعمق‭ ‬يعود‭ ‬سلبا‭ ‬علي‭ ‬تحقيق‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬لمصر‭ ‬وستعاني‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬التعنت‭ ‬الأثيوبي‭ ‬لتسوية‭ ‬أزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬ستغرد‭ ‬منفردة‭ ‬مما‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬التعنت‭ ‬الأثيوبي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الملأ‭ ‬الرابع‭ ‬للسد‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬ينظم‭ ‬ادارة‭ ‬مياه‭ ‬السد‭.‬

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