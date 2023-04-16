وكالة الإستخبارات تطيح بأربعة دواعش والإطفاء ينهي حريق سوق الإعلام

النزاهة : مذكرة قبض تلاحق مستشاراً في الحكومة السابقة

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اطاحت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،باربعة متهمين دواعش خلال عملية امنية في محافظة نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الوكالة نفذت واجبات متعددة في محافظة نينوى أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة دواعش)، واضاف ان (المتهمين نفذوا في ما يسمى الغزوات وحملوا السلاح ضد القوات الأمنية في السنوات السابقة)، واشار الى ان (أحد المتهمين كان يتحرك بثلاث محافظات هي ديالى وكركوك ونينوى ،و يعد من القيادات الخطرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم). من جانبه ، افاد مصدر امني، بسقوط طائرة مسيرة في قاعدة للقوات الأمريكية بمطار بغداد الدولي.وقال المصدر ان (طائرة مسيرة سقطت في مدرسة التدريب الخاصة بالقوات الامريكية داخل المطار بعد تعرضها للتشويش من قبل القوات الموجودة هناك)، مؤكدا (تسليم الطائرة الى مركز التنسيق المشترك). والقت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن، القبض على أحد المتهمين بالاتجار بالبشر في بغداد. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (ضمن الحملات المتواصلة التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع ،لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ، تمكنت مفارز المديرية من القبض على احد المتهمين بالاتجار بالبشر والاعضاء البشرية من خلال قيامة بعمليات تهريب الفتيات القاصرات الى خارج البلاد)،واضاف انه (تمت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وفق احكام قانون الاتجار بالبشر، وتسليم المتهم الى جهة الطلب اصوليا). في وقت ، نجحت فرق الدفاع المدني، في إخماد حريق اكشاك تجاوز ،متخذه لتجارة المواد الغذائية والعطور في سوق حي الإعلام ببغداد.

واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء استنفرت الياتها وطوقت النيران وعزلت الاكشاك المحترقة عن الاكشاك المجاورة ،لتمنع امتداد الحريق داخل السوق الذي يتكون من مئات الاكشاك متنوعة النشاط التجاري وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية)، مؤكدا (فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري). من جهة اخرى ،ضبطت الهيئة العامة للكمارك، مركبة دون الموديل غير مسموح بأستيرادها في مركز كمرك سفوان.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية الضبط اسفرت ايضا عن ضبط سكائر الكترونية مخالفة لضوابط الاستيراد في نفس المركز)، واشار الى (اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة استناداً لقانون الكمارك المعدل).

وفي تطور ،افادت هيئة النزاهة العامة، بصدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِ المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق مشرق عباس،على خلفية الامتناع عن كشف الذمة المالية. واكد بيان تلقته (الزمان) امس ان (قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية ،أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق، لامتناعه عن تقديم كشف الذمة المالية من دون مسوغ مشروعٍ)، واشار الى ان (المحكمة قررت التحرّي عن أماكن إقامة المتهم لتنفيذ الأمر الصادر بحقه).