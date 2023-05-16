وكاتب‭ ‬سيرة‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬ينفي أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬دوافع‭ ‬مصلحة‭ ‬شخصية

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نفى‭ ‬كاتب‭ ‬سيرة‭ ‬الأمير‭ ‬هاري،‭ ‬أوميد‭ ‬سكوبي،‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ “‬مصلحة‭ ‬شخصية‭” ‬من‭ ‬توفيره‭ ‬مساعدة‭ ‬للابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬خلال‭ ‬مثوله‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬رفعها‭ ‬الأمير‭ ‬ضد‭ ‬دار‭ ‬ناشرة‭ ‬لصحف‭ ‬بريطانية‭.‬

ومَثُل‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬امام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قضية‭ ‬يشكّل‭ ‬هاري‭ ‬أحد‭ ‬المدعين‭ ‬فيها‭.‬

وشنّ‭ ‬هاري‭ ‬الذي‭ ‬تجمعه‭ ‬خلافات‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية،‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬شعبية‭ ‬بريطانية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملاحقتها‭ ‬قضائياً‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬هاجم‭ ‬دوق‭ ‬ساسكس‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬إلى‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬الدار‭ ‬الناشرة‭ ‬لصحيفة‭ “‬ديلي‭ ‬ميل‭” ‬ومجموعة‭ “‬نيوز‭ ‬غروب‭ ‬نيوزبايبر‭” ‬الناشرة‭ ‬خصوصاً‭ ‬لصحيفة‭ “‬ذي‭ ‬صن‭”.‬

وكانت‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ “‬نيوز‭ ‬غروب‭ ‬نيوزبايبر‭” ‬الناشرة‭ ‬لصحف‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ “‬ذي‭ ‬ميرور‭” ‬و‭”‬صنداي‭ ‬ميرور‭” ‬و‭”‬صنداي‭ ‬بيبول‭”‬،‭ ‬افتُتحت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭. ‬ويتهم‭ ‬هاري‭ ‬ومشاهير‭ ‬آخرون‭ “‬نيوز‭ ‬غروب‭ ‬نيوزبايبر‭” ‬بجمع‭ ‬معلومات‭ ‬عنهم‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬كالاستماع‭ ‬إلى‭ ‬رسائل‭ ‬صوتية‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الاثنين،‭ ‬نفى‭ ‬أوميد‭ ‬سكوبي‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ “‬مصلحة‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬مساعدة‭ ‬دوق‭ ‬ساسكس‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سنحت‭ ‬الفرصة‭”.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬هاري‭ ‬ليس‭ ‬بحوزته،‭ ‬وأنه‭ ‬جرت‭ ‬الإشارة‭ ‬بالخطأ‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الزوجين‭.‬

وأضاف‭ “‬لا‭ ‬تجمعني‭ ‬علاقة‭ ‬وطيدة‭ ‬بهما‭ ‬شخصياً‭”.‬

ولفت‭ ‬سكوبي‭ ‬في‭ ‬شهادته‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬عُرض‭ ‬عليه‭ ‬تعلّم‭ ‬كيفية‭ ‬اختراق‭ ‬الرسائل‭ ‬الصوتية‭ ‬للهاتف‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬طالباً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬عمل‭ ‬لأسبوع‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ “‬صنداي‭ ‬بيبول‭”.‬

وجرى‭ ‬تعليمه‭ ‬كيفية‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الرسائل‭ ‬الصوتية‭ “‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تقنية‭ ‬روتينية‭ ‬لجمع‭ ‬المعلومات‭”‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

وفي‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬عُرضت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الجلسة،‭ ‬اعترفت‭ “‬نيوز‭ ‬غروب‭ ‬نيوزبايبر‭” ‬بوجود‭ “‬بعض‭ ‬الأدلة‭” ‬على‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وقدمت‭ ‬اعتذارها‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأمير‭ ‬هاري،‭ ‬رفعت‭ ‬شخصيات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬المغنية‭ ‬شيريل‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ “‬غيرلز‭ ‬ألاود‭” ‬والممثل‭ ‬ريكي‭ ‬توملينسن‭ ‬ولاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق‭ ‬إيان‭ ‬رايت،‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الإجراء‭ ‬القانوني‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدلي‭ ‬هاري‭ ‬بإفادته‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭.‬