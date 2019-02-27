إعتقال خلية إرهابية مسؤولة عن جرائم طالت الأطفال والنساء

وقوع عصابة الطيبة بقبضة العدالة والسجن 15 سنة لـ 3 مدانين في النجف

بغداد – الزمان

صدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية اعترافات أفراد من عصابة تقوم بتسليب السيارات في بغداد.

وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة صدقت اعترافات متهمين اثنين ينتميان الى عصابة تقوم بسلب العجلات في بغداد والتوجه بها الى منطقتي الشعب او البنوك), لافتا إلى ان (العصابة تعرف بعصابة الطيبة كونهما يستقلان عجلة من هذا النوع).

وأضاف انه (بحسب الاعترافات التي دونتها المحكمة , فأن المتهمين قاما بتنفيذ عدد من عمليات التسليب عن طريق استئجار واستدراج اصحاب عجلات الاجرة في بغداد والتوجه بهم الى احد مقري العصابة لتتم عملية التسليب).

واصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على ثلاثة مدانين لقيامهم بالسطو المسلح على احد المنازل في الكوفة.

وأوضح البيان ان (المحكمة نظرت قضية ثلاثة مدانين قاموا بالدخول الى احد الدور في الكوفة – حي السفير وقيامهم بسرقة مبالغ مالية تحت تهديد السلاح من صاحب المنزل اضافة الى مصوغات ذهبية وأجهزة موبايل).

وأشار الى أن (المحكمة وجدت الأدلة الثبوتية كافية لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 440/1 و 2 و 3 و 4 من قانون العقوبات). وصدقت محكمة تحقيق العمارة في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية اعترافات متهم انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي لابتزاز مواطنين في المحافظة . ولفت البيان الى ان (القوات الامنية القت القبض على احد المتهمين انتحل صفة ضابط برتبة رائد في جهاز مكافحة الارهاب وملازم أول في هيئة الحشد), مبينا ان (المتهم ضبطت بحوزته العديد من الهويات المزورة بالإضافة إلى مسدس وانه كان يبتز المواطنين في العمارة).

وتابع ان (المحكمة اتخدت الاجراءات كافة بحق المتهم وصدقت اعترافاته وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983).

الى ذلك افاد مصدر بان مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا في بغداد وسرقت مبلغا ماليا.وقال المصدر في تصريح امس ان (مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا في منطقة النهروان ببغداد وقامت بسرقة مبلغ قدره 10 ملايين دينار), واضاف ان (العصابة لاذت بالفرار الى جهة مجهولة).

من جهة اخرى , اعادت هيئة النزاهة ملكية قطعة أرض في محافظة بابل بعد بيعها بمبلغ اقل من قيمتها الحقيقية.

وقالت الهيئة في بيان امس ان (ملاكات مكتب تحقيق بابل ضبط أوليات عملية البيع المتمثلة بأصل محاضر تقدير سعر القطعة وكتاب ديوان المحافظة مكتب المحافظ وكتاب بلدية الحلة ومذكرة تقدير اللجنة الأولى ونسخة من معاملة القطعة كون الأصل مرسلاً إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات).

اجراءات تحقيقية

مبينا ان (الإجراءات التحقيقية قادت إلى إعادة تسجيل قطعة الأرض باسم البلدية بعد قيام ديوان المحافظة ببيعها بمبلغ 165 مليون دينارٍ , إذ إن هذا المبلغ أقل من القيمة الحقيقية للأرض التي تصل إلى مليار و650 مليون دينار فضلاً عن مصادرة أكثر من أربعين مليون دينارٍ والتي تشكل 25 بالمئة من قيمة بيع القطعة إلى خزينة الدولة حسب ضوابط وتعليمات القرار 25 لسنة 1986).

على صعيد متصل , تمكنت قوات الحشد الشعبي من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش مسؤولة عن تنفيذ مجزرة طالت الاطفال والنساء والشباب جنوب الموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان امس إن (قوة من اللواء 44 في الحشد قام بعملية أمنية استخبارية دقيقة تمكن خلالها من القاء القبض على خلية ارهابية نفذت عمليات اغتيال عدد من الشباب والاطــــفال والنساء قبل ثمانية ايام في قرية الثاية بناحية القيارة). وأضاف أنه (تم القاء القبض على هذه الخلية المكونة من ستة إرهابيين ينتمون لداعش و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم).

احباط هجوم

واحبطت قوة امنية وبالتعاون مع الاهالي هجوما لداعش على قرية في خانقين بديالى .

وقال المصدر في تصريح امس ان (عناصر داعش شنوا هجوما على قرية يوسف بيك التابعة للقضاء مما ادى الى اصابة احد عناصر قوات البيشمركة بجروح).

لافتا الى ان (قوة امنية وبالتعاون مع الاهالي احبطت الهجوم وكبدت داعش خسائر فادحة بالارواح). واستطاعت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية إختراق نواة خلية إرهابية في الرمادي.

وقالت المديرية في بيان امس ان (مفارز المديرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع إستخبارات الفوج الاول لواء المشاة 39 و أثر معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت من إختراق وتفكيك نواة لخلية إرهابية مكونة من 3 إرهابيين في منطقة البو عساف بجزيرة الرمادي).

واشار الى ان (الارهابيين في الخلية كانوا يخططون لجذب عناصر أخرى وتشكيل خلايا إرهابية متعددة تقوم بأعمال اجرامية وهم من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب). في غضون ذلك عزا نائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية اسباب عودة داعش من جديد الى وجود ايد غير امينة .وقال النائب طلال الزوبعي في تصريح امس انه (وبحسب متابعة الاحداث التي حدثت بالمراحل السابقة , فهي دائما مقرونة بالاحداث السياسية والعلاقات مع البلدان ودول الجوار والمحيط الدولي).

مبينا ان (ظهور داعش في هذه المدة دليل على ان هناك خلافات سياسية قوية ووضع ادارة الملف بايادي بعض الجهات غير الامينة لامن المحافظات ادى الى وصول الحال لهذا وظهور داعش من جديد) على حد قوله.