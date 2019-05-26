وقف‭ ‬المذيعة‭ ‬بسمة‭ ‬وهبة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ومقاضاة‭ ‬ممثل‭ ‬مصري‭ ‬أساء‭ ‬للأفارقة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتنظيم‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬أمس،‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬ضد‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬تبثه‭ ‬إحدى‭ ‬القنوات‭ ‬الخاصة‭ ‬المصرية،‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬إساءات‭ ‬للأفارقة‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬تلقى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬ضد‭ ‬برنامج‭ ‬«شيخ‭ ‬الحارة»،‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬المذيعة‭ ‬بسمة‭ ‬وهبة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬«القاهرة‭ ‬والناس»‭ ‬الخاصة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الشكاوى‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬الحلقة‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬الفنان‭ ‬ماجد‭ ‬المصري،‭ ‬وحملت‭ ‬إساءات‭ ‬للأفارقة‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بالمجلس،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬لجنتا‭ ‬الرصد‭ ‬والشكاوى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬المجلس‭ ‬قراره‭ ‬بخصوصها،‭ ‬الأحد‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬«الوطن»‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬قوله،‭ ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬سيناقش‭ ‬توصيتين‭ ‬بخصوص‭ ‬العقوبة‭ ‬المنتظر‭ ‬توقيعها‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬«شيخ‭ ‬الحارة»‭.‬

وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬العقوبة‭ ‬الأولى‭ ‬تتعلق‭ ‬بوقف‭ ‬بث‭ ‬البرنامج‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬أما‭ ‬العقوبة‭ ‬الثانية‭ ‬فهي‭ ‬تغريم‭ ‬القناة‭ ‬بسبب‭ ‬الإساءة‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قررت‭ ‬نقابة‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المصريين‭ ‬وقف‭ ‬بسمة‭ ‬وهبة‭ ‬لأنها‭ ‬«غير‭ ‬مقيدة‭ ‬بجداول‭ ‬النقابة»‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المذيعة‭ ‬قدمت‭ ‬استقالتها‭ ‬من‭ ‬القناة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إذاعة‭ ‬حلقة‭ ‬الإعلامية‭ ‬ياسمين‭ ‬الخطيب،‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬بشأن‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬المخرج‭ ‬المعروف‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭.‬