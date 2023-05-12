وقفة تضامن في ساحة التحرير لرفض إتهامات تلاحق ساكو

بغداد – قحطان سليم

نظم المسيحيون ،وقفة تضامن في ساحة التحرير ببغداد ،لمساندة بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، ضد الاتهامات التي وصفوها بالملفقة. وقال بيان مقتضب ان (الوقفة جاءت استجابة لدعوة كهنة أبرشية بغداد الكلدانية الى المشاركة فيها بحمل الشموع وأغصان الزيتون، مساندةً للكنيسة الكلدانية ولساكو، احتجاجاً ورفضاً للإتهامات الباطلة التي وُجِّهت اليه تعدياً وظلماً وتلفيقاً). وكان ساكو قد هاجم قبل ايام ، رئيس حركة بابليون ريان الكلداني ووزيرة في الحكومة الحالية. وقال في مؤتمر إن (الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى ويحاول شراء رجال الدين المسيح بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزير) على حد وصفه،وأشار إلى ان (الكلداني ليس لديه أهلية لقيادة المسيحيين ويريد السيطرة على المسيح في العراق وهو استحوذ على الكوتا في الانتخابات)، على حد تعبيره. الى ذلك ، التقى رئيس حركة بابليون ،السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث بحضور اعضاء مجلس النواب عن الحركة ،العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يصب في مصلحة الشعبين)، واضاف ان (الجانبين ناقشا أوضاع المكون المسيحي والمكونات الأخرى وضرورة أخذ أستحقاقاتهم التي أقرها الدستور)، وشدد الكلداني على (حرية الاديان وإحترام المعتقدات الدينية لمختلف المكونات)، واشار الى ان (هذا التنوع المكوناتي الذي نحظى به في بلاد الرافدين، هو أيقونة من أيقونات التعايش السلمي تحت مظلة الأخوة الإنسانية التي لا تعرفُ لوناً ولا جنساً ولا قوميةً، بل ترتكز على المحبة والعدل والمساواة والمعرفة).من جانبه ،اثنى ماتسوموتو على (دور بابليون في حماية مناطق سهل نينوى ، ودعم الجهود الحكومية والأممية وتلبية ركائز الاستقرار).