وقد يُضاف الجديد للمعروف من الاعمال في ليلة القدر – حسين الصدر

-1-

أفضل ليالي السنة هي ليلة القدر ، والعمل فيها هو خير من العمل في ألف شهر .

ألم تقرأ قوله تعالى :

( ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر )

القدر /3

-2-

وهي لاشك في العشر الأواخر من شهر رمضان .

وطبقا لبعض الروايات فانها ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك .

-3-

والاعمال المهمة في هذه الليلة كثيرة، واذا كانت زيارة الحسين (ع) ، وتلاوة القرآن، والانشغال بالصلاة من ابرز مصاديق تلك الاعمال المهمة فانّ هناك مَنْ تخطى ذلك الى عمل أثار به انتباهي ونال به تقديري واعجابي .

والسؤال الآن :

ما هو هذا العمل المثير للانتباه في ليلة القدر ؟

إنّ احد الاعزاء اصطحب أولادَه واتجه بهم الى حيث تباع الألبسة الفاخرة ليشتري لهم أحسن الملابس للعيد في أفضل الليالي واعظمها قدرا .

وهو بهذا يدخل الفرح والسرور على قلوبهم،

ولاشك ان ادخال السرور على قلوبهم عمل له ثقله في الميزان .

-4-

الأقربون أولى بالمعروف ” مبدأ إسلامي ليس بخافٍ على أحد .

ومن أقرب الى الاب من فلذات كبده ؟

لقد كان الاولاد مصبّ عناية الأب بهم ، وحرصه على أنْ يُدخل الفرحة والسرور على قلوبهم في منحى يتسم بالكثير الكثير من الرقة والانسانية والعواطف الجَياشة التي يحسب لها حسابها في صحائف الاعمال .

-5-

ان الاهتمام بايصال المِنَح والمساعدات للايتام والارامل والمساكين لا يعني الانصراف عن الاهتمام بالاولاد وبالاسرة وبالأقرباء .

وهنيئا لمن وُفّق للجمع بَيْنَ الأمرين .