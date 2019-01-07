وفود عراقية في اسرائيل

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فاتح عبد السلام

كشفت‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬وفود‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬زارت‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة‭ ‬القليلة‭. ‬وفي‭ ‬خلفية‭ ‬البيان‭ ‬الرسمي‭ ‬حديث‭ ‬وتعليقات‭ ‬عن‭ ‬التطبيع‭ ‬والتمهيد‭ ‬لعلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬واسرائيل‭ .‬

الزيارات‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬،إذ‭ ‬تسربت‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬زيارات‭ ‬واتصالات‭ ‬أجراها‭ ‬سياسيون‭ ‬من‭ ‬اركان‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬ومناصبها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬اسرائيليين‭ ‬داخل‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عواصم‭ ‬اخرى‭ .‬

لكن‭ ‬لماذا‭ ‬تعمد‭ ‬اسرائيل‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الزيارات‭ ‬الان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تفصح‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفود‭ ‬الثلاثة‭ ‬،وكما‭ ‬قال‭ ‬البيان‭ ‬انهم‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عضواً‭ ‬من‭ ‬اللونين‭ ‬السياسيين‭ ‬الشيعي‭ ‬والسني‭ . ‬بلاشك‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬اعلامية‭ ‬تمهيدية‭ ‬سبقتها‭ ‬تصريحات‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬نتانياهو‭ ‬عن‭ ‬زيارات‭ ‬سيقوم‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬غير‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬التي‭ ‬زارها‭ ‬مؤخراً‭ .‬

لكن‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬هناك‭ ‬اعتقاد‭ ‬بأنّ‭ ‬رضا‭ ‬اسرائيل‭ ‬هو‭ ‬رضا‭ ‬امريكا‭ ‬،‭ ‬ورضاهما‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬فلاناً‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬وينزع‭ ‬علاناً‭ ‬عن‭ ‬الكرسي‭ .‬

الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قلق‭ ‬وغامض‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬تصنع‭ ‬له‭ ‬الانتخابات‭ ‬الاخيرة‭ ‬وما‭ ‬جاءت‭ ‬به‭ ‬أية‭ ‬ضمانات،‭ ‬والسياسيون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شعبية‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬انّ‭ ‬الشعب‭ ‬ناقم‭ ‬عليهم‭ ‬،‭ ‬وانّ‭ ‬هَبّة‭ ‬ريح‭ ‬صغيرة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تبقي‭ ‬ولاتذر‭ . ‬اذن‭ ‬المدد‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بحسب‭ ‬العقليات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ . ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬المنتوج‭ ‬السياسي‭ ‬(العراقي)‭ ‬كان‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬يأتي‭ ‬جاهزاً‭ ‬وبالسيلوفان‭ ‬عبر‭ ‬معامل‭ ‬ومطابخ‭ ‬خارجية‭ ‬،‭ ‬فما‭ ‬يضير‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬أولئك‭ ‬السياسيون‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الرسمي‭ ‬أو‭ ‬الصف‭ ‬الساند‭ ‬لتوريد‭ ‬بضائعهم‭ ‬من‭ ‬المعمل‭ ‬الذي‭ ‬يظنون‭ ‬انه‭ ‬الرئيسي‭ ‬؟‭ .‬

هناك‭ ‬مَن‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬العلاقات‭ ‬السرية‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬لتطمينها‭ ‬بأنه‭ ‬لايستهدفها‭ ‬وبالمقابل‭ ‬يريد‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالمكتسبات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬ومنها‭ ‬المليشيات‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬مسمى‭ ‬الحشد‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬اسرائيل‭ ‬قد‭ ‬لفتت‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬الاهداف‭ ‬الايرانية‭ ‬او‭ ‬المهددة‭ ‬لها‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬غير‭ ‬مستثناة‭ ‬من‭ ‬استهدافها‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬اسرائيل‭ ‬تقرأ‭ ‬المشهد‭ ‬المتحرك‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬وجه‭ ‬بديل‭ ‬لايران،‭ ‬ولا‭ ‬تكترث‭ ‬لطروحات‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬عراقية‭ ‬القرار‭ . ‬ليس‭ ‬مهماً‭ ‬أن‭ ‬ينزعج‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ .‬

الخبر‭ ‬بفلوس‭ ‬اليوم‭ ‬لكنه‭ ‬ببلاش‭ ‬غداً‭ . ‬الكرة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬اسرائيل‭ ‬أبداً‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬لاتسعى‭ ‬بنفسها‭ ‬الى‭ ‬احد‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬انّها‭ ‬تستوعب‭ ‬بطريقتها‭ ‬مساعي‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬اليها‭ ‬،‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬ينجزوا‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬شعبهم‭ . ‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية