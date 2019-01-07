وفود عراقية في اسرائيل

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فاتح عبد السلام
كشفت الخارجية الاسرائيلية عن ثلاثة وفود سياسية عراقية زارت تل ابيب في الاسابيع الاخيرة القليلة. وفي خلفية البيان الرسمي حديث وتعليقات عن التطبيع والتمهيد لعلاقات بين العراق واسرائيل .
الزيارات ليست جديدة ،إذ تسربت في خلال السنوات الخمس عشرة الاخيرة معلومات عن زيارات واتصالات أجراها سياسيون من اركان العملية السياسية ومناصبها في العراق مع مسؤولين اسرائيليين داخل تل ابيب أو في عواصم اخرى .
لكن لماذا تعمد اسرائيل للكشف عن الزيارات الان من دون أن تفصح عن أسماء أعضاء الوفود الثلاثة ،وكما قال البيان انهم خمسة عشر عضواً من اللونين السياسيين الشيعي والسني . بلاشك هي عملية اعلامية تمهيدية سبقتها تصريحات لرئيس الحكومة الاسرائيلية نتانياهو عن زيارات سيقوم بها الى دول عربية غير سلطنة عُمان التي زارها مؤخراً .
لكن في الجانب العراقي ، هناك اعتقاد بأنّ رضا اسرائيل هو رضا امريكا ، ورضاهما هو الذي يضع فلاناً في المنصب وينزع علاناً عن الكرسي .
الوضع السياسي في العراق قلق وغامض ، لم تصنع له الانتخابات الاخيرة وما جاءت به أية ضمانات، والسياسيون من دون شعبية ، بل انّ الشعب ناقم عليهم ، وانّ هَبّة ريح صغيرة قد لا تبقي ولاتذر . اذن المدد لابد أن يأتي من الضمانات الاسرائيلية بحسب العقليات السياسية التي تدير السلطة في بغداد بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ذلك انّ المنتوج السياسي (العراقي) كان طوال السنوات الاخيرة يأتي جاهزاً وبالسيلوفان عبر معامل ومطابخ خارجية ، فما يضير أن يذهب أولئك السياسيون من الصف الرسمي أو الصف الساند لتوريد بضائعهم من المعمل الذي يظنون انه الرئيسي ؟ .
هناك مَن يسعى الى العلاقات السرية مع اسرائيل لتطمينها بأنه لايستهدفها وبالمقابل يريد عدم المساس بالمكتسبات التي تحققت له على الارض ومنها المليشيات سواء داخل مسمى الحشد أو خارجه ، وكانت اسرائيل قد لفتت الى انّ الاهداف الايرانية او المهددة لها داخل العراق غير مستثناة من استهدافها كما تفعل في سوريا ، ذلك انّ اسرائيل تقرأ المشهد المتحرك في العراق كله على انه وجه بديل لايران، ولا تكترث لطروحات تتحدث عن عراقية القرار . ليس مهماً أن ينزعج أحد من هذه الحقيقة .
الخبر بفلوس اليوم لكنه ببلاش غداً . الكرة ليست في ملعب اسرائيل أبداً ، فهي لاتسعى بنفسها الى احد ، بل انّها تستوعب بطريقتها مساعي السياسيين العراقيين اليها ، أولئك الذين لم ينجزوا في خلال خمس عشرة سنة التطبيع مع ما يسمى شعبهم .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية