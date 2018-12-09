وفود‭ ‬مصرية‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬لاقناع‭ ‬الكونغرس‭ ‬بإدراج‭ ‬الاخوان‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الارهاب

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬لمراسل‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭-‬‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬وفوداً‭ ‬شعبية‭ ‬مصرية‭ ‬تضم‭ ‬شخصيات‭ ‬حزبية‭ ‬وسياسية‭ ‬وممثلى‭ ‬مجتمع‭ ‬مدنى‭ ‬سوف‭ ‬تتوجه‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لمقابلة‭ ‬اعضاء‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬الامريكى‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاقناعهم‭ ‬بادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬ضمن‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭.‬

‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬اكدت‭ ‬د‭ ‬‭/‬‭ ‬داليا‭ ‬زيارة‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬المصري‭ ‬للدراسات‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬سوف‭ ‬يقدم‭ ‬للكونغرس‭ ‬ملفا‭ ‬يتضمن‭ ‬وثائق‭ ‬عن‭ ‬تورط‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬وانضمام‭ ‬اعداد‭ ‬منهم‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،واضافت‭ ‬ان‭ ‬دور‭ ‬تلك‭ ‬الوفود‭ ‬لن‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬ادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬ضمن‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابيه‭ ‬بل‭ ‬اجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬ومساعدة‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬الملفات‭ ‬التى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمحاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬الدينى‭ ‬حتى‭ ‬لايتم‭ ‬ترك‭ ‬الساحه‭ ‬للاخوان‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الغول‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بالبرلمان‭ ‬ان‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬المصرية‭ ‬الامريكية‭ ‬هى‭ ‬التى‭ ‬تقوم‭ ‬بتلك‭ ‬الزيارات‭ ‬ولكن‭ ‬لامانع‭ ‬من‭ ‬ارسال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬وفد‭ ‬حقوقى‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬طالما‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬اظهار‭ ‬الحقيقة‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬تلك‭ ‬الزيارات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬يحاول‭ ‬تشويه‭ ‬صورة‭ ‬مصر‭ ‬وترويج‭ ‬الاكاذيب‭ ‬والاشاعات،‭ ‬فيما‭ ‬اوضحت‭ ‬داليا‭ ‬يوسف‭ ‬عضو‭ ‬لجنه‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬ان‭ ‬الوفود‭ ‬الشعبية‭ ‬الرسميه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬استبعد‭ ‬د‭/‬‭ ‬عبدالله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬نجاح‭ ‬مهمة

الوفد‭ ‬لان‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬ورقه‭ ‬الاخوان‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الانظمه‭ ‬العربية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬سياسية‭ .‬