وفود‭ ‬مصرية‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬لاقناع‭ ‬الكونغرس‭ ‬بإدراج‭ ‬الاخوان‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الارهاب

القاهرة – مصطفى عمارة
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لمراسل - الزمان- في القاهرة ان وفوداً شعبية مصرية تضم شخصيات حزبية وسياسية وممثلى مجتمع مدنى سوف تتوجه خلال الايام القادمة الى الولايات المتحده لمقابلة اعضاء بارزين في الكونغرس الامريكى في محاولة لاقناعهم بادراج الاخوان ضمن الجماعات الارهابية.
وفى تصريحات خاصة اكدت د / داليا زيارة مدير المركز المصري للدراسات ان الوفد سوف يقدم للكونغرس ملفا يتضمن وثائق عن تورط الاخوان فى العمليات الارهابية وانضمام اعداد منهم الى تنظيم داعش ،واضافت ان دور تلك الوفود لن تقتصر على طلب ادراج الاخوان ضمن الجماعات الارهابيه بل اجراء مقابلات مع صناع القرار ومساعدة الجهات الخارجية فى الملفات التى تتعلق بمحاربة الارهاب والتطرف الدينى حتى لايتم ترك الساحه للاخوان .
من جانبه قال محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ان جمعية الصداقة المصرية الامريكية هى التى تقوم بتلك الزيارات ولكن لامانع من ارسال اكثر من وفد حقوقى فى وقت واحد طالما انّ ذلك يهدف الى اظهار الحقيقة وشدد على اهمية تلك الزيارات خاصة ان هناك مَن يحاول تشويه صورة مصر وترويج الاكاذيب والاشاعات، فيما اوضحت داليا يوسف عضو لجنه العلاقات الخارجية بالبرلمان ان الوفود الشعبية الرسميه فى المقابل استبعد د/ عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجيه الاسبق فى تصريحات خاصة نجاح مهمة
الوفد لان الادارة الامريكية لن تتخلى عن ورقه الاخوان للضغط على الانظمه العربية لتحقيق مكاسب سياسية .