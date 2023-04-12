وفرة الثلوج في أمريكا تبشّر هواة التزلج بموسم طويل

اراباهو‭ ‬بايسن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعاني‭ ‬الغرب‭ ‬الأميركي‭ ‬الجفاف‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬لكنّ‭ ‬كمية‭ ‬الثلوج‭ ‬االتي‭ ‬تساقطت‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬تبشّر‭ ‬بكسر‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة،‭ ‬وتجعل‭ ‬محبّي‭ ‬التزلج‭ ‬‮ ‬يفرحون‭ ‬بموسم‭ ‬أبيض‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصمد‭ ‬ختى‭ ‬الصيف،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬ممارسة‭ ‬هوايتهم‭ ‬وقتاً‭ ‬أطول‭.‬

ليست‭ ‬مواسم‭ ‬التزلج‭ ‬الطويلة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬منتجع‭ ‬أراباهو‭ ‬بايسن‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬يفوق‭ ‬3200‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كولورادو‭. ‬فهو‭ ‬كان‭ ‬السبّاق‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬منحدراته‭ ‬أمام‭ ‬المتزلجين‭ ‬في‭ ‬الخريف،‭ ‬وتبقى‭ ‬مكسوة‭ ‬بالثلوج‭ ‬ومتاحةً‭ ‬للهواة‭ ‬عادةً‭ ‬‮ ‬حتى‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬‮ ‬

لكنّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬يطمحون‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

فإيان‭ ‬بيركل‭ (‬52‭ ‬عاماً‭) ‬يقول‭ ‬وهو‭ ‬يتأهب‭ ‬على‭ ‬مزلاجيه‭ ‬لجولة‭ ‬تزلج‭ ‬جديدة‮ ‬‭”‬أراهن‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬‮ ‬تموز‭/‬يوليو‭ (…) ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬التزلج‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭”.‬

وليس‭ ‬اراباهو‭ ‬بايسن‭ ‬الموقع‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬بموسم‭ ‬مميز،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬التساقط‭ ‬القياسي‭ ‬للثلوج‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬كولورادو،‭ ‬بل‭ ‬شمل‭ ‬أيضاً‭ ‬ولايتَي‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ويوتا‭.‬

وشهد‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ ‬أكبر‭ ‬حجم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لتساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ “‬ماموث‭ ‬ماونتن‭” ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬وبلعت‭ ‬سماكة‭ ‬الثلج‭ ‬18‭ ‬متراً‭.‬

وتتوقع‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬أن‭ “‬يكون‭ ‬الربيع‭ ‬تاريخياً‭” ‬في‭ ‬المنتجع،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬أبوابه‭ “‬ستُفتَح‭ ‬يومياً‭ ‬حتى‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭”.‬

كذلك‭ ‬حطمت‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬للثلوج‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬،‭ ‬وفق‭ ‬هيئة‭ ‬حكومية‭ ‬اتحادية،‭ ‬ويعتزم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتجعات‭ ‬التزلج‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تالياً‭ ‬تمديد‭ ‬الموسم‭.‬

حتى‭ ‬أن‭ ‬منتجع‭ “‬ليتل‭ ‬كوتونوود‭ ‬كانيون‭” ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يغلق‭ ‬أبوابه‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬بسبب‭ ‬خطر‭ ‬حصول‭ ‬انهيار‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬الثلوج‭ ‬الزائدة‭.‬

وتُشكّل‭ ‬هذه‭ ‬الكثافة‭ ‬الثلجية‭ ‬تناقضاً‭ ‬فاقعاً‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬الأوروبية،‭ ‬حيث‭ ‬خيّب‭ ‬الشتاء‭ ‬الشديد‭ ‬الحرارة‭ ‬آمال‭ ‬هواة‭ ‬التزلج‭. ‬وتسبّب‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بإحباط‭ ‬لدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنتجعات،‭ ‬إذ‭ ‬بالكاد‭ ‬تناثرت‭ ‬الثلوج‭ ‬على‭ ‬منحدراتها‭ ‬التي‭ ‬بقي‭ ‬لون‭ ‬التربة‭ ‬البنيّ‭ ‬طاغياً‭ ‬عليها،‭ ‬وغاب‭ ‬عنها‭ ‬تقريباً‭ ‬البساط‭ ‬الأبيض‭ ‬المألوف‭.‬‮ ‬

وحدا‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬منتجع‭ ‬أراباهو‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬تزلج‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توضح‭ ‬الناطقة‭ ‬باسمه‭ ‬كاثرين‭ ‬فولر‭.‬

ولكن‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬يوفّر‭ ‬المتعة‭ ‬الآنية‭ ‬للمتزلجين،‭ ‬فإن‭ ‬الطقس‭ ‬القاسي‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬هؤلاء،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬معظمهم‭ ‬يدرك‭ ‬تماماً‭ ‬أن‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬الذي‭ ‬يسببه‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬ينذر‭ ‬بتفاقم‭ ‬وتيرة‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬الحادة‭. ‬‮ ‬ويرى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتزلجين‭ ‬في‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬منحدرات‭ ‬كولورادو‭ ‬العامرة‭ ‬بالبياض‭ ‬لا‭ ‬تمحو‭ ‬من‭ ‬الذامرة‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬الأميركي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يخشى‭ ‬كثر‭ ‬ألاّ‭ ‬يدوم‭ ‬السخاء‭ ‬الثلجي‭ ‬الاستثنائي‭ ‬طويلاً‭.‬

ويرى‭ ‬جاريد‭ ‬بروير‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬دنفر‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالثلج‭ ‬أن‭ “‬من‭ ‬المهم‭ ‬جداً‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬جيدة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬المناسب،‭ ‬وتوافُر‭ ‬كميات‭ ‬كافية‭ ‬منها‭ ‬للمحاصيل‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭”.‬

‮ ‬وتتفق‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬المنتجع‭ ‬كاثرين‭ ‬فولر‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الرأي،‭ ‬إذ‭ ‬تقول‭ “‬الطقس‭ ‬جميل‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬يضاهي‭ ‬التزلج‭ ‬بقميص‭ ‬تي‭-‬شيرت‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬الجبل‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الربيع‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مطلع‭ ‬الصيف‭”. ‬وإذ‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ “‬التزلج‭ ‬ممتع‭”‬،‭ ‬تقرّ‭ ‬بأن‭ “‬توافر‭ ‬الغذاء‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭!”‬