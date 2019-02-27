وفد نيابي يبحث في اليابان حل أزمة السكن

بغداد – الزمان

بحث وفد من لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية الذي يزور طوكيو حاليا العروض اليابانية التي تسهم بحل مشاكل السكن في بغداد.

وقال عضو الوفد النائب جاسم البخاتي ان (الوفد بحث مع نائب وزير الخارجية الياباني وعدد من المسؤولين في القطاع الخدمي أبرز المشاريع الخدمية والفرص الأستثمارية من قبل الجانب الياباني التي من شأنها أن ترتقي بواقع الخدمات وحل مشاكل السكن داخل بغداد وبقية المحافظات), واضاف ان (اللقاء تضمن تعزيز العلاقات الخارجية بين البلدين ونقل كافة المقترحات والعروض الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدراستها وتنفيذها بأسرع وقت عبر إدخال الشركات اليابانية الكبرى للعمل تزامناً مع الإستتباب الأمني الذي تشهده جميع المحافظات العراقية).

وكان مجلس الوزراء قد اصدر في جلسته امس الاول قرارات عدة تتعلق بقروض الاسكان ومخصصات المهندسين الزراعيين والمهن الصحية وموظفي العقود. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان (المجلس وافق برئاسة عبد المهدي على تعديل قراره رقم 12 لسنة 2019 بشأن كيفية معالجة مسألة الموظفين المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كما قررتعيين المتقدمين على الدرجات الشاغرة ضمن المديرية العامة لتربية واسط استناداً الى تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم 4 لسنة 2018).

واشار الى ان (الجلسة شهدت تعديل سقوف ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي والموافقة على تخويل وزيري الإعمار والتخطيط صلاحية تحديد مبالغ الاندثارات وفروقات الاسعار ومايترتب من زيادة الكلفة بشان تطوير مشروع مجاري الحسينية), مبينا ان (المجلس قرر زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية وتثبيت عقود وزارة الكهرباء والموافقة على استحداث درجات وظيفية لغرض تثبيت الشركات العامة والمديريات الممولة وكذلك إقرار توصية بشأن تمديد عقد شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة الايرانية الى جانب الموافقة على التعاون مع صندوق بعثة الامم المتحدة لإعادة الإعمار والتعافي).