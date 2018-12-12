وفد من مفوضية حقوق الإنسان يزور (الزمان) – بغداد – الزمان

زار وفد من المفوضية العليا لحقوق الانسان جريدة (الزمان) والتقى برئيس التحرير امس. وشرح مسؤول ملف السلم المجتمعي شكري محمود شاكر طبيعة عمل اقسام المفوضية مؤكدا عزمها الانفتاح على جميع فئات المجتمع من اجل التعريف بحقوقهم ورصد المظالم التي يتعرضون لها. واشار الى خطة مجلس المفوضين الجديد في توسيع الملفات التي تتولى المفوضية الاهتمام بحركتها ونشاطها، وقال انها بلغت 12 ملفا تتبع 14 عضوا في مجلس المفوضين يقودون المفوضية. كما اشارت مسؤولة ملف الحقوق المدنية والسياسية سارة يحيى شاكر الى خطة المفوضية في توسيع تعاونها مع المؤسسات الاعلامية من اجل تعميق ثقافة التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية، مشيدة بقرار مجلس القضاء الاعلى بشأن عد (الدكة) العشائرية عملا ارهابيا. واكد مسؤول ملف السلم المجتمعي ان هذا القرار ساعد الجهات التنفيذية في احتواء الاثار السلبية لهذه الظاهرة بما حقق تراجعا في حوادثها بنسبة 95 بالمئة. واشاد وفد المفوضية بمهنية (الزمان) والرغبة في فتح افاق جديدة من التعاون مع الصحافة لتحقيق الغاية المشتركة وهي المصلحة العامة. ومن جهته رحب رئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق احمد عبد المجيد باعضاء الوفد عادا زيارتهم خطوة باتجاه تعزيز التفاهم والتعاون بين الصحافة والمدافعين عن حقوق الانسان. وأبدى استعداد الجريدة لتبني خطط المفوضية في الملفات التي تترجم مهمتها الوطنية والانسانية ولاسيما لجهة حرية التعبير والحريات العامة لان مشروع (الزمان) مهني وطني وليس سياسيا. ووعد بفتح صفحات الجريدة امام مساهمات المفوضية ومنجزاتها وبياناتها التي تدين الانتهاكات والتجاوزات والمس بحقوق المواطنين جميعا، وهي مهمة تدخل في صلب المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية للصحافة. وحضرت اللقاء مديرة التحرير في الجريدة ندى شوكت.