وفد كنسي يشيد بالأوضاع الأمني في بغداد والمحافظات

بغداد – الزمان

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجود حملة لتأهيل الكنائس في مدينة الموصل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم برئاسة مار كوركيس الثالث يونان ، وهنأ بمناسبة تنصيبه بطريركا جديداً للكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، متمنياً له التوفيق على طريق تحقيق الوئام والتعايش السلمي وتوحيد الصف بين العراقيين وبما يؤمّن حياة حرة وكريمــة لجميع المواطنين باختلاف دياناتهم وعقائدهم)،

وأكد على (أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد الذي يعد عاملاً مهماً في تقديم الخدمات وتأهيل البنى التحتية)، ولفت الى ان (هناك حملة في مدينة الموصل لتأهيل الكنائس وإعادتها إلى سابق عهدها)، من جانبه أعرب مار كوركيس الثالث يونان عن (عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال وعلى اهتمامه بالعراقيين جميعاً، كما استعرض عمل الكنيسة في بغداد)،

مشيداً (بتحسن الأوضاع الأمنية والعمرانية في بغداد وبقية المحافظات).

الى ذلك ،اكد رشيد، ان أكثر من نصف المليون نازح داخل العراق يعيشون أوضاعا صعبة جراء عدم عودتهم إلى مناطقهم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد استقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله عبد الرزاق الدردري والوفد المرافق له،واكد أهمية العلاقة القائمة بين العراق والأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة)، مشيرا إلى (ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتنميتها لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم العراق وبما يساعد في حسم المشاكل العالقة بالنازحين وتعزيز الاقتصاد والتنمية في البلد)، مشددا على (أهمية البدء بالعمل الفعلي وتقديم نتائج ملموسة في ملف النازحين).