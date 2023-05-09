وفد المجلس الامريكي الكردستاني يبحث مع بارزاني الاستثمارات

‭ ‬اربيل‭ -‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ان‭ ‬الإقليم‭ ‬أوفى‭ ‬بجميع‭ ‬التزاماته‭ ‬الدستورية‭ ‬والاتفاقات‭ ‬السياسية،‭ ‬داعيا‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬كردستان‭. ‬وذكر‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬بموقع‭ ‬فيسبوك،‭ ‬‮«‬استقبلنا‭ ‬اليوم‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬التجاري‭ ‬الأمريكي‭ – ‬الكردستاني،

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬ديفيد‭ ‬تفوري‭ ‬إيجازاً‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬وهدف‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬كما‭ ‬أبدى‭ ‬استعداد‭ ‬المجلس‭ ‬لتعزيز‭ ‬عمله‭ ‬واستثماراته‭ ‬في‭ ‬الإقليم‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬سلطنا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والعلاقة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬كذلك‭ ‬أشرنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬أوفى‭ ‬بجميع‭ ‬التزاماته‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدستور‭ ‬والاتفاقات،‭ ‬وعلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬عدم‭ ‬انتهاك‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬كفلها‭ ‬الدستور‭ ‬لإقليم‭ ‬كوردستان‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬في‭ ‬محور‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الاجتماع،‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬أوضاع‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬المكونات‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭. ‬وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬جددنا‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬بترسيخ‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعايش‭ ‬القومي‭ ‬والديني‭ ‬والحرية‭ ‬الدينية‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬مختلف‭ ‬المكونات‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬أثنى‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬وعملية‭ ‬التأشيرة‭ ‬الإلكترونية‭.‬