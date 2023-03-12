وفد الإقليم في بغداد لإستئناف مباحثات قانون النفط والغاز

البارزاني يطالب بتطبيق إتفاقية سنجار وإخراج القوات غير النظامية

اربيل – فريد حسن

يستأنف وفد حكومة اقليم كردستان ،الذي يصل بغداد اليوم الاثنين، مباحثاث قانون النفط والغاز لانضاجه بما يرضي جميع الاطراف. وقال ?المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي)، واشار الى ان (الوفد يضم وزير العدل ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة وكالة في وزارة الثروات الطبيعية والمختصين من الوزارة ، واليوم سيتم البدء بالاجتماعات بشأن مسودة القانون الذي يعد من المواضيع المهمة ويجب التوصل إلى حل خلال وقت محدد)،

وتابع ان (هذا القانون سيحل العديد من المشاكل في قطاع النفط ،إضافة إلى تحسين العلاقات بين أربيل وبغداد ،حتى يكون الاقليم شريكا أساسيا في القرارات المتعلقة بصناعة النفط)، واستطرد بالقول ان (القانون سيعيد تنظيم عمل هذا القطاع سواء على مستوى العراق أو على مستوى العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وسيتم الحديث بشأن تفاصيل هذه المسألة ،حيث لابد ان يكون المشروع انعكاسا لاتفاق كامل بين الطرفين ويصب في مصلحتهما ،على اعتبار ان هذا منجز مهم ليس فقط للإقليم بل لعموم العراق). على صعيد متصل ، شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، على ضرورة تطبيع اوضاع سنجار وإخراج القوات غير النظامية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل بمصيف صلاح الدين في اربيل حازم تحسين بك، وشيخ مجلس الروحاني الإيزيدي علي الياس بابا ، وقال انه يؤيد تطبيق إتفاق سنجار بكل الطرق)، مشدداً على (ضرورة إخراج القوات الخارجة عن القانون من سنجار وتطبيع الأوضاع فيها وتسليمها لسكانها الأصليين)، وأكد الطرفان (ضرورة تنفيذ إتفاق سنجار في أقرب وقت ممكن وإزالة المعوقات التي تحول دون عودة النازحين إلى موطن آبائهم وأجدادهم). فيما رأى رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، أن الذين ليس لديهم دراية بتاريخهم، لا يمكنهم بناء مستقبلٍ أفضل لأنفسهم. وقال خلال الملتقى الشبابي الأول الذي تحتضنه محافظة دهوك ان (البيشمركة، عندما كانوا في الجبال، يرغبون في العيش بحرية في كردستان، حتى لو كانت تحت الظلال، لكن كردستان أصبحت الآن حرة وأكثر ازدهاراً من باقي مناطق العراق)، واضاف (أهنئ كل الشعب بذكرى الانتفاضة الكردستانية وتحرير المدن ، كانت نقطة تحوّل تاريخية في حياة كل أبناء الشعب ، ومن عاش قبل الانتفاضة في العراق وخارجه، ذاق قساوة التهجير ومرارته)، وأشار الى (ضرورة أن يحافظ الشعب على هذه التجربة، ويجب على حكومة الاقليم توفير الفرص للشباب، من أجل بناء مستقبل أفضل لأنفسهم)،