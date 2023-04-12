وفد إيراني في الرياض يمهد لزيارة رئيسي وفتح السفارتين

طهران‭- ‬الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬وفد‭ ‬إيراني‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬أهم‭ ‬قوّتَين‭ ‬إقليميّتَين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬لاستئناف‭ ‬علاقتهما‭ ‬المقطوعة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنين‭.‬

وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬مماثل‭ ‬لطهران‭ ‬السبت‭ ‬لمناقشة‭ ‬آليات‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬بعثات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وبعد‭ ‬لقاء‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬حيث‭ ‬تعهدا‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬‮«‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬الوفد‭ ‬الفني‭ ‬الإيراني‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬سيتخذ‭ ‬الوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬والقنصلية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬كما‭ ‬سيعمل‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬ممثلية‭ ‬إيران‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ (‬مقرّها‭ ‬جدة‭)‬‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الخطوة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬استعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬للرياض‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬إيرانيون،‭ ‬وهي‭ ‬دعوة‭ ‬لم‭ ‬تؤكدها‭ ‬السعودية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وهي‭ ‬زيارة‭ ‬ستكون‭ ‬الأولى‭ ‬لرئيس‭ ‬إيراني‭ ‬للرياض‭ ‬منذ‭ ‬زيارة‭ ‬محمود‭ ‬أحمدي‭ ‬نجاد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬إلى‭ ‬مكّة‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬إقليمي‭.‬‮ ‬

وتندرج‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬بموجب‭ ‬الإعلان‭ ‬المفاجئ‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬برعاية‭ ‬صينية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬أعلنتا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرت‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬إثر‭ ‬مهاجمة‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إعدام‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬السعودي‭ ‬نمر‭ ‬النمرخاضت‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬وهما‭ ‬خصمان‭ ‬إقليميان‭ ‬نزاعات‭ ‬إقليمية‭ ‬بالوكالة‭ ‬أبرزها‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولبنان‭.‬

وعقدت‭ ‬الدولتان‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوصلا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬تم‭ ‬التفاوض‭ ‬حوله‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬أمين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬ونظيره‭ ‬السعودي‭ ‬مسعد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العيبان‭. ‬وأشادت‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها‭ ‬باتفاق‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬باعتباره‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬نحو‭ ‬الاستقرار‭ ‬قد‭ ‬يمهّد‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الإقليمي‭.‬‮ ‬

ويأمل‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬الدولتان‭ ‬حربا‭ ‬بالوكالة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2015‭. ‬وقد‭ ‬يسري‭ ‬ذلك‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬والعراق،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬إيران‭ ‬حاضرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬‮ ‬

وفيما‭ ‬تتبادل‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬الزيارات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬تحاول‭ ‬السعودية‭ ‬أيضا‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وتتفاوض‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تدخلها‭ ‬عسكريا‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

والاثنين،‭ ‬أعلن‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬جابر‭ ‬أنّ‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬صنعاء‭ ‬للقاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬حوثيين،‭ ‬هدفها‭ ‬‮«‬تثبيت‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬الدفع‭ ‬باتّجاه‭ ‬‮«‬حلّ‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‮»‬‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬تقود‭ ‬السعودية‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬لمحاربة‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعدما‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬ومساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬محلّلون‭ ‬إنّ‭ ‬السعودية،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬لتركيز‭ ‬جهودها‭ ‬على‭ ‬المشروعات‭ ‬المحلية‭ ‬العملاقة‭ ‬الرامية‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادها‭ ‬المرتهن‭ ‬للنفط‭.‬