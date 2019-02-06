وفد‭ ‬مصري‭ ‬يزور‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬قواعد‭ ‬ملء‭ ‬سد‭ ‬النهضة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

يتوجه‭ ‬وفد‭ ‬برلماني‭ ‬مصري‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬الى‭ ‬اثيوبيا‭ ‬حيث‭ ‬يجرى‭ ‬الوفد‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الاثيوبيين‭ ‬حول‭ ‬العلاقات‭ ‬الاثيوبية‭ ‬وسبل‭ ‬ايجاد‭ ‬حلول‭ ‬للخلافات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬خاصه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخلافات‭ ‬حول‭ ‬قواعد‭ ‬الملء‭ ‬والتشغيل‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬محمود‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬الدراسات‭ ‬الفنية‭ ‬استغرقت‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬لها‭ ‬16‭ ‬شهرا‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬التقرير‭ ‬الاستهلالي‭ ‬والذي‭ ‬يحدد‭ ‬قواعد‭ ‬الملء‭ ‬الاول‭ ‬والتشغيل‭ ‬السنوي‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬لايصح‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اجواء‭ ‬المماطلة‭ ‬وانه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬رئاسي‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬للخلافات‭ ‬حول‭ ‬قواعد‭ ‬الملء‭ ‬والتشغيل‭ .‬

فيما‭ ‬اوضحت‭ ‬السفيرة‭ ‬منى‭ ‬عمر‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬الافريقية‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لايمكنها‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬لانها‭ ‬بالفعل‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬المائي‭ ‬وعلى‭ ‬الطرف‭ ‬الاخر‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬عرضت‭ ‬بالفعل‭ ‬مساهماتها‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬التى‭ ‬يحتاجها‭ ‬الطرف‭ ‬الاخر‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭ .‬

وارجع‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬ايمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬خبير‭ ‬الشؤون‭ ‬الافريقية‭ ‬ومياه‭ ‬النيل‭ ‬بمركز‭ ‬دراسات‭ ‬الاهرام‭ ‬ان‭ ‬المنهج‭ ‬الاثيوبي‭ ‬فى‭ ‬التفاوض‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬ومازال‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬عنصر‭ ‬المماطلة‭ ‬وان‭ ‬زادت‭ ‬فيه‭ ‬نسبة‭ ‬الرسائل‭ ‬التطمينية‭ .‬

وارجع‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬ايمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عدم‭ ‬تحول‭ ‬الموقف‭ ‬الاثيوبى‭ ‬فى‭ ‬المباحثات‭ ‬الى‭ ‬عدة‭ ‬اسباب‭ ‬تحول‭ ‬مشروع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الى‭ ‬حلم‭ ‬قومي‭ ‬للاثيوبيين‭ ‬بسبب‭ ‬التوظيف‭ ‬السياسى‭ ‬للمشروع‭ ‬حتى‭ ‬اصبح‭ ‬المشروع‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحالى‭ ‬الى‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬اليات‭ ‬الصراع‭ ‬السياسي‭ ‬الداخلي‭ ‬فى‭ ‬اثيوبيا‭ .‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬لب‭ ‬المشكلة‭ ‬يكمن‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬اعتراف‭ ‬الحكومة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬بقصور‭ ‬الدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسد‭ ‬وهو‭ ‬ماكشفت‭ ‬عنه‭ ‬لجنة‭ ‬الخبراء‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬عام‭ ‬2012‭ .‬

واستبعد‭ ‬د/‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬تراجع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬تحوله‭ ‬الى‭ ‬مشروع‭ ‬قومى‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬اجواء‭ ‬المماطلة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬تصدرت‭ ‬المباحثات‭ ‬الاخيرة‭ ‬التى‭ ‬تمت‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬والرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬،حيث‭ ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬خاصهةبعد‭ ‬التحسن‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬وقوف‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬فى‭ ‬ازمته‭ ‬الاخيرة‭ .‬