وفد‭ ‬مصري‭ ‬يزور‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬قواعد‭ ‬ملء‭ ‬سد‭ ‬النهضة

القاهرة – مصطفى عمارة
يتوجه وفد برلماني مصري خلال الايام القليلة المقبلة الى اثيوبيا حيث يجرى الوفد مباحثات مع المسؤولين الاثيوبيين حول العلاقات الاثيوبية وسبل ايجاد حلول للخلافات بين الدول الموقعة على اتفاق المبادئ خاصه فيما يتعلق بالخلافات حول قواعد الملء والتشغيل ،فيما اكد محمود ابو زيد وزير الري السابق فى تصريحات خاصة للزمان انّ الدراسات الفنية استغرقت وقت طويل رغم انه كان مقررا لها 16 شهرا وحتى الان لم يصدر التقرير الاستهلالي والذي يحدد قواعد الملء الاول والتشغيل السنوي ، واضاف انه لايصح ان تستمر المفاوضات في ظل اجواء المماطلة وانه لابد من تدخل رئاسي لايجاد حل للخلافات حول قواعد الملء والتشغيل .
فيما اوضحت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية ان مصر لايمكنها تقديم تنازلات لانها بالفعل تحت خط الفقر المائي وعلى الطرف الاخر تقديم تنازلات خاصة ان مصر عرضت بالفعل مساهماتها فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات التى يحتاجها الطرف الاخر بما يحقق مصلحة الجميع .
وارجع د / ايمن عبدالوهاب خبير الشؤون الافريقية ومياه النيل بمركز دراسات الاهرام ان المنهج الاثيوبي فى التفاوض والتعامل مع ملف سد النهضة لم يتغير ومازال يستند الى عنصر المماطلة وان زادت فيه نسبة الرسائل التطمينية .
وارجع د / ايمن عبدالوهاب عدم تحول الموقف الاثيوبى فى المباحثات الى عدة اسباب تحول مشروع سد النهضة الى حلم قومي للاثيوبيين بسبب التوظيف السياسى للمشروع حتى اصبح المشروع فى عهد رئيس الوزراء الحالى الى جزء من اليات الصراع السياسي الداخلي فى اثيوبيا .
واشار الى ان لب المشكلة يكمن فى عدم اعتراف الحكومة الاثيوبية بقصور الدراسات المتعلقة بالسد وهو ماكشفت عنه لجنة الخبراء الدولية التي شكلت عام 2012 .
واستبعد د/ عبد الوهاب تراجع الحكومة الاثيوبية عن هذا المشروع بعد تحوله الى مشروع قومى وفى ظل اجواء المماطلة من الجانب الاثيوبى كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان ان قضية سد النهضة تصدرت المباحثات الاخيرة التى تمت فى القاهرة بين الرئيس السيسي والرئيس عمر البشير ،حيث اتفق الجانبان على تنسيق المواقف بين البلدين فى تلك القضية خاصهةبعد التحسن الكبير في العلاقات بينهما خاصة بعد وقوف مصر مع الرئيس السوداني فى ازمته الاخيرة .