وفد‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لتثبيت‭ ‬التهدئة‭ ‬والبردويل‭ ‬يكشف‭ ‬مقترحات‭ ‬حماس‭ ‬للقاهرة

القاهرة – مصطفى عمارة
يبحث في قطاع غزة وفد امني مصري بهدف تثبيت التهدئة بين حماس واسرائيل بعد تصاعد التوتر فى الايام الاخيرة بسبب استمرار مسيرات العودة على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل واطلاق البالونات الحارقة على الجانب الاسرائيلى وتهديد تل ابيب بتنفيذ عمليات واسعه فى قطاع غزة.
وكشف مصدر بحركه حماس ان الحركة وضعت عدة شروط لاستمرار التهدئة مع الجانب الاسرائيلى منها ادخال المنحة القطريه وتوسيع ميناء الصيد لـ 20 ميل وفتح المعابر ورفع الحظر على ادخال السلع والسماح بالتصدير وعوده خط كهرباء 1161 الى غزه والبدء بتنفيذ مشاريع كبيرة.
فى السياق ذاته اكد صلاح البردويل عضو المكتب السياسى لحركة حماس فى تصريحات خاصة للزمان ان الحركة قدمت 3 مقترحات للجانب المصرى لتحقيق المصالحة اولها عقد اجتماع الاطار القيادى لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشه قضية انهاء الانقسام وتحقيق المصالحه وتنفيذ بنودها بينما ينص الاقتراح الثاني على عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية الرئيسية لايجاد طريقة مناسبة لتطبيق الاتفاقات اما المقترح الثالث ان تسمح القاهرة باستضافة مؤتمر وطنى شعبى يشارك فيه الف شخصية قيادية لابداء رأيها فى الوضع الفلسطينى والخروج بتوصيات لانهاء عملية الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيه .