وفد‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لتثبيت‭ ‬التهدئة‭ ‬والبردويل‭ ‬يكشف‭ ‬مقترحات‭ ‬حماس‭ ‬للقاهرة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

يبحث‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفد‭ ‬امني‭ ‬مصري‭ ‬بهدف‭ ‬تثبيت‭ ‬التهدئة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬فى‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬مسيرات‭ ‬العودة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واسرائيل‭ ‬واطلاق‭ ‬البالونات‭ ‬الحارقة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬وتهديد‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬واسعه‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بحركه‭ ‬حماس‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬وضعت‭ ‬عدة‭ ‬شروط‭ ‬لاستمرار‭ ‬التهدئة‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬منها‭ ‬ادخال‭ ‬المنحة‭ ‬القطريه‭ ‬وتوسيع‭ ‬ميناء‭ ‬الصيد‭ ‬لـ‭ ‬20‭ ‬ميل‭ ‬وفتح‭ ‬المعابر‭ ‬ورفع‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬ادخال‭ ‬السلع‭ ‬والسماح‭ ‬بالتصدير‭ ‬وعوده‭ ‬خط‭ ‬كهرباء‭ ‬1161‭ ‬الى‭ ‬غزه‭ ‬والبدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة‭. ‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬صلاح‭ ‬البردويل‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬قدمت‭ ‬3‭ ‬مقترحات‭ ‬للجانب‭ ‬المصرى‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬اولها‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الاطار‭ ‬القيادى‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لمناقشه‭ ‬قضية‭ ‬انهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬وتحقيق‭ ‬المصالحه‭ ‬وتنفيذ‭ ‬بنودها‭ ‬بينما‭ ‬ينص‭ ‬الاقتراح‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬للفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لايجاد‭ ‬طريقة‭ ‬مناسبة‭ ‬لتطبيق‭ ‬الاتفاقات‭ ‬اما‭ ‬المقترح‭ ‬الثالث‭ ‬ان‭ ‬تسمح‭ ‬القاهرة‭ ‬باستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطنى‭ ‬شعبى‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬الف‭ ‬شخصية‭ ‬قيادية‭ ‬لابداء‭ ‬رأيها‭ ‬فى‭ ‬الوضع‭ ‬الفلسطينى‭ ‬والخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬لانهاء‭ ‬عملية‭ ‬الانقسام‭ ‬واستعادة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنيه‭ .‬