وفد‭ ‬عراقي‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬الايراني‭ ‬

اقتصاديون: نحتاج مساعدة أمريكية لبناء الكهرباء من دون الاعتماد على توريد الطاقة
بغداد – الزمان
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيرسل وفداً إلى الولايات المتحدة لبحث إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران، ليكون العراق قادرا على شراء الغاز الإيراني.
وأكد عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي أن الجانب الأمريكي يتعاون مع العراق لإيجاد حلول من أجل إعفاء العراق من الضغوط، لأن موضوع الغاز الإيراني متعلق بمسألة حساسة بالنسبة للعراق، وهي الكهرباء. وقال مراقبون اقتصاديون انه من باب اولى ان يكون الجهد العراقي منصبا لاقناع واشنطن باعادة بناء قطاع الكهرباء افضل مما كان قبل احتلال البلاد وفي وقت لم يكن هناك استيراد الغاز من ايران مطروحاً .
وقال رئيس الوزراء العراقي: “نكرر موقفنا من العقوبات الأمريكية ضد إيران.. العراق ليس جزءا منها”.
وأوضح أن الوفد “سيذهب قريبا الى واشنطن لمناقشة وحل موضوع هذه العقوبات”.
واستقبل رئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وأكد خلال لقاء معه على أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية.
فيما كان ر اكد عادل عبدالمهدي اهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات.
وذلك خلال أستقباله،الثلاثاء ، وزير الطاقة الامريكي ريك بيري ضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية في مقدمة اولويات عملها بمايحقق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية ، مشيرا الى ان استقرار العراق بعد هزيمة داعش يوفر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية وتحفيز النشاط الاستثماري في جميع المحافظات العراقية.
من جهته اكد وزير الطاقة الامريكي دعم بلاده للحكومة العراقية في المجالات كافة ولتوجهها بتعزيز الاستقرار وإعمار العراق وتطوير الاقتصاد وخصوصا في مشاريع الطاقة واستعدادها للمساهمة بتطوير ودعم قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط وفق خطط وتوجهات واولويات الحكومة العراقية .
ويرافق وزير الطاقة الامريكي وفد يضم نحو خمسين من كبار رجال الاعمال والمسؤولين .