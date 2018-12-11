وفد‭ ‬عراقي‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬الايراني‭ ‬

اقتصاديون‭: ‬نحتاج‭ ‬مساعدة‭ ‬أمريكية‭ ‬لبناء‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬توريد‭ ‬الطاقة

بغداد‭ – ‬الزمان

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬أنه‭ ‬سيرسل‭ ‬وفداً‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لبحث‭ ‬إعفاء‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬ليكون‭ ‬العراق‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الغاز‭ ‬الإيراني‭.‬

وأكد‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعفاء‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الضغوط،‭ ‬لأن‭ ‬موضوع‭ ‬الغاز‭ ‬الإيراني‭ ‬متعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬حساسة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعراق،‭ ‬وهي‭ ‬الكهرباء‭. ‬وقال‭ ‬مراقبون‭ ‬اقتصاديون‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬اولى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الجهد‭ ‬العراقي‭ ‬منصبا‭ ‬لاقناع‭ ‬واشنطن‭ ‬باعادة‭ ‬بناء‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬افضل‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬احتلال‭ ‬البلاد‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬مطروحاً‭ .‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي:‭ ‬“نكرر‭ ‬موقفنا‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭.. ‬العراق‭ ‬ليس‭ ‬جزءا‭ ‬منها”‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬“سيذهب‭ ‬قريبا‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬لمناقشة‭ ‬وحل‭ ‬موضوع‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات”‭.‬

واستقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكي‭ ‬ريك‭ ‬بيري،‭ ‬وأكد‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وضرورة‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والنفط‭ ‬والملفات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬ر‭ ‬اكد‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬اهمية‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬

وذلك‭ ‬خلال‭ ‬أستقباله،الثلاثاء‭ ‬،‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الامريكي‭ ‬ريك‭ ‬بيري‭ ‬ضرورة‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والنفط‭ ‬والملفات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬اولويات‭ ‬عملها‭ ‬بمايحقق‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬لموارده‭ ‬الطبيعية‭ ‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬استقرار‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬داعش‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لعمل‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬وتحفيز‭ ‬النشاط‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬العراقية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬اكد‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الامريكي‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬ولتوجهها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬وإعمار‭ ‬العراق‭ ‬وتطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬واستعدادها‭ ‬للمساهمة‭ ‬بتطوير‭ ‬ودعم‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والنفط‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬وتوجهات‭ ‬واولويات‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ .‬

ويرافق‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الامريكي‭ ‬وفد‭ ‬يضم‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬والمسؤولين‭ .‬