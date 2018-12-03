وفد‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬الى‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬دير‭ ‬السلطان‭ ‬والانبا‭ ‬مرقس‭ ‬يطلب‭ ‬وساطة‭ ‬السعودية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬نجيب‭ ‬جبرائيل‭ ‬محامي‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬عن‭ ‬انّ‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬سوف‭ ‬يتوجه‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬الى‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لمقابلة‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬ومحاولة‭ ‬اقناعه‭ ‬بأحقية‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬دير‭ ‬السلطان،‭ ‬واتهم‭ ‬جبرائيل‭ ‬اسرائيل‭ ‬بمحاولة‭ ‬استغلال‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبي‭ ‬لفتح‭ ‬ابواب‭ ‬اثيوبيا‭ ‬امام‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬اراضيها،‭ ‬وأضاف‭ ‬رمسيس‭ ‬النجار‭ ‬محامي‭ ‬الكنيسة‭ ‬القبطية‭ ‬السابق‭ ‬انّ‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬البابا‭ ‬شنودا‭ ‬استصدرت‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬باسرائيل‭ ‬بأحقية‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬دير‭ ‬السلطان‭ ‬إلاّ‭ ‬انّ‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬لم‭ ‬تنفذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر،‭ ‬واعتبر‭ ‬النجار‭ ‬انّ‭ ‬مساندة‭ ‬اسرائيل‭ ‬لاثيوبيا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬هي‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬لخلق‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬واديس‭ ‬ابابا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬الانبا‭ ‬بيمن‭ ‬اسقف‭ ‬مطرانيهخ‭ ‬الاقباط‭ ‬الارثوذكس‭ ‬انّ‭ ‬الكنيسة‭ ‬سوف‭ ‬تتخذ‭ ‬كل‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬لاثبات‭ ‬أحقية‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬دير‭ ‬السلطان‭ ‬ولديها‭ ‬وثائق‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬ايّ‭ ‬مستندات‭ ‬تثبت‭ ‬أحقية‭ ‬بالدير‭ .‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬كنسي‭ ‬طلب‭ ‬عددم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬زيارة‭ ‬الانبا‭ ‬مرقس‭ ‬مطران‭ ‬شبرا‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المسيحيين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬،إلاّ‭ ‬انّ‭ ‬الهدف‭ ‬غير‭ ‬المعلن‭ ‬هو‭ ‬طلب‭ ‬وساطة‭ ‬السعودية‭ ‬لاقناع‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبي‭ ‬بالمرونة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دير‭ ‬السلطان‭ ‬واعادته‭ ‬للكنيسة‭ ‬المصرية،‭ ‬خاصة‭ ‬انّ‭ ‬السعودية‭ ‬تملك‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬اثيوبيا‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ .‬