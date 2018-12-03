وفد‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬الى‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬دير‭ ‬السلطان‭ ‬والانبا‭ ‬مرقس‭ ‬يطلب‭ ‬وساطة‭ ‬السعودية‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف نجيب جبرائيل محامي الكنيسة المصرية فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان عن انّ وفداً من الكنيسة المصرية سوف يتوجه خلال الايام القليلة القادمة الى اثيوبيا لمقابلة رئيس الكنيسة الاثيوبية ومحاولة اقناعه بأحقية الكنيسة المصرية في ملكية دير السلطان، واتهم جبرائيل اسرائيل بمحاولة استغلال الازمة بين الجانبين من خلال دعم الجانب الاثيوبي لفتح ابواب اثيوبيا امام الاستثمارات الاسرائيلية على اراضيها، وأضاف رمسيس النجار محامي الكنيسة القبطية السابق انّ الكنيسة المصرية في عهد البابا شنودا استصدرت حكم من المحكمة العليا باسرائيل بأحقية الكنيسة المصرية فى دير السلطان إلاّ انّ سلطات الاحتلال لم تنفذ الحكم الصادر، واعتبر النجار انّ مساندة اسرائيل لاثيوبيا في تلك القضية هي محاولة من الجانب الاسرائيلى لخلق أزمة بين القاهرة واديس ابابا خاصة في ظل الخلافات بين الجانبين حول سد النهضة.
من جانبه الانبا بيمن اسقف مطرانيهخ الاقباط الارثوذكس انّ الكنيسة سوف تتخذ كل الاجراءات القانونية لاثبات أحقية الكنيسة المصرية فى دير السلطان ولديها وثائق تثبت ذلك على عكس الجانب الاثيوبي الذي لا يمتلك ايّ مستندات تثبت أحقية بالدير .
(بقية الخبر على موقع الزمان)
في السياق ذاته كشف مصدر كنسي طلب عددم ذكر اسمه انه على الرغم من انّ زيارة الانبا مرقس مطران شبرا الى السعودية كانت تهدف الى التواصل مع المسيحيين المصريين في السعودية ،إلاّ انّ الهدف غير المعلن هو طلب وساطة السعودية لاقناع الجانب الاثيوبي بالمرونة في التعامل في قضية دير السلطان واعادته للكنيسة المصرية، خاصة انّ السعودية تملك استثمارات كبيرة في اثيوبيا يمكن استخدامها للضغط على الجانب الاثيوبي في تلك القضية .