وفد‭ ‬أردني‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‭ ‬

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬توجه‭ ‬وفد‭ ‬فني‭ ‬أردني‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬لبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬اردنية،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أردني‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬هيثم‭ ‬مستو‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وفدا‭ ‬فنيا‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬الاربعاء‭ ‬لدراسة‭ ‬الأمور‭ ‬الفنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الأردنية‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬مستو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأجراء‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬منهجية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬دولية‭ ‬لتقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬يتبعها‭ ‬تقييم‭ ‬فني‭ ‬متكامل،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الفني‭ ‬المناسب‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬متى‭ ‬توقفت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬هذه‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬تعيين‭ ‬قائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬جديد‭ ‬برتبة‭ ‬مستشار‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬لدى‭ ‬سوريا‭. ‬وكانت‭ ‬السفارة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬تمارس‭ ‬عملها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬بوجود‭ ‬طاقم‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بينهم‭ ‬قائم‭ ‬بالأعمال‭. ‬والأردن‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬واتصالاتها‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬عقب‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬عام‭ ‬2011