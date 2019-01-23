وفد‭ ‬أردني‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‭ ‬

عمان- الزمان
توجه وفد فني أردني الأربعاء إلى دمشق لبحث إمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران اردنية، كما أفاد مسؤول أردني.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس مجلس المفوضين في هيئة الطيران المدني هيثم مستو قوله إن «وفدا فنيا من هيئة تنظيم الطيران المدني توجه إلى دمشق الاربعاء لدراسة الأمور الفنية المتعلقة بإمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من شركات الطيران الأردنية».
واوضح مستو إن «هذا الأجراء يأتي ضمن منهجية تعتمد على معايير دولية لتقييم المخاطر يتبعها تقييم فني متكامل، وبناء على هذا التقييم سيتم اتخاذ القرار الفني المناسب». ولم يوضح متى توقفت شركات الطيران هذه عن استخدام المجال الجوي السوري. ويأتي ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الأردنية تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سوريا. وكانت السفارة الأردنية في دمشق تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال. والأردن بين دول عربية أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011