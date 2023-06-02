وفدا الجهاد وحماس يبحثان في القاهرة هدنة طويلة وفتح المعابر التجارية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​يبحث‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬وفدان‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬برئاسة‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬برئاسة‭ ‬زيادة‭ ‬نخالة‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬برئاسة‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الهامة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬التهدئة‭ ‬والأوضاع‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الممارسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ومواصلة‭ ‬حملة‭ ‬المداهمات‭ ‬ضد‭ ‬المخيمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لاغتيال‭ ‬القادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬تخفيف‭ ‬آثار‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬وملف‭ ‬المصالحة‭ ‬المتعثر،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القادمة‭ ‬مع‭ ‬تواجد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬اشتية‭ .‬

‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬تهدئة‭ ‬طويل‭ ‬المدى‭ ‬وعدم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬أخرى‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬عمليات‭ ‬الإعمار‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ .‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬تسعى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتصالاتها‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعهد‭ ‬لوقف‭ ‬اغتيالات‭ ‬القادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فيما‭ ‬لفت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬عصام‭ ‬الدعاليس‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬سيبحث‭ ‬ملف‭ ‬غزة‭ ‬والجانب‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬والبضائع‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬القطاع‭ ‬عبر‭ ‬مصر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإعمار‭ ‬المصرية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المدينة‭ ‬الاسكانية‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬بناؤها‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬واوشك‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬ووفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تتحفظ‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬بنود‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وطالبت‭ ‬برفع‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬بنوده‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مسيرات‭ ‬العودة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬أسبوعيا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الملاصقة‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حمل‭ ‬د‭. ‬أيمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادي‭ ‬بالتيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬إسرائيل‭ ‬مسئولية‭ ‬عدم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬للتهدئة‭ ‬رغم‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بمخرجات‭ ‬اجتماعي‭ ‬العقبة‭ ‬وشرم‭ ‬الشيخ‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الاغتيالات‭ ‬والاقتحامات‭ ‬للمخيمات‭ ‬واستفزاز‭ ‬مشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬تدنيس‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬مسيرة‭ ‬الاعلام‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬بمباركة‭ ‬نتنياهو‭ ‬وأرجع‭ ‬الرقب‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬حكومة‭ ‬نتنياهو‭ ‬بالاتفاق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬واستمرار‭ ‬سياسة‭ ‬التصعيد‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬نتنياهو‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬مشاكله‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬كسب‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ .‬