وفدان إيرانيان في السعودية هذا الأسبوع

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

يزور‭ ‬وفدان‭ ‬إيرانيان‭ ‬السعودية‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬ممثليات‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬غداة‭ ‬وصول‭ ‬وفد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬سعودي‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬لمناقشة‭ ‬آليات‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬ممثليات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬بين‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬البلدَين‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬دائرة‭ ‬الخليج‭ ‬الفارسي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬عنایتي‭ ‬الأحد‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬نتوقّع‭ ‬سفر‭ ‬وفدَين‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬أحدهما‭ ‬إلى‭ ‬جدّة‭ ‬وثانيهما‭ ‬إلى‭ ‬الرياض،‭ ‬بهدف‭ ‬التحضير‭ ‬لإعادة‮»‬‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭.‬