وفدان إيرانيان في السعودية هذا الأسبوع

طهران – الزمان
يزور وفدان إيرانيان السعودية بحلول نهاية الأسبوع بهدف إطلاق عملية إعادة فتح ممثليات الجمهورية الإسلامية في المملكة، على ما أعلن الأحد مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية. ويأتي هذا الإعلان غداة وصول وفد دبلوماسي سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية، بعد ثلاثة أيام من لقاء تاريخي في بكين بين وزيري خارجية البلدَين. وقال مدير دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الايرانية علي رضا عنایتي الأحد عبر التلفزيون الرسمي «نتوقّع سفر وفدَين إلى السعودية بحلول نهاية الأسبوع أحدهما إلى جدّة وثانيهما إلى الرياض، بهدف التحضير لإعادة» العلاقات الثنائية.