وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً

{ الدوحة (أ ف ب) – توفي الداعية المصري الشيخ يوسف القرضاوي، أحد ابرز رجال الدين المقربين من جماعة الاخوان المسلمين والمقيم في قطر، حسبما ورد الاثنين في تغريدة على حسابه على تويتر. وجاء في التغريدة (انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته). وتتّهم السلطات المصرية القرضاوي بأنّه الزعيم الروحي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ العام 2013 بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في تموز من ذلك العام بالرئيس المنبثق عن الاخوان محمد مرسي.وفي 2015? أكدت محكمة جنايات القاهرة حكم الاعدام في حق الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم (اقتحام السجون).وحوكم في القضية 129 متهما بينهم 27 كانوا موقوفين و102 هاربين بينهم اعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني. وقضت المحكمة غيابيا بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم القرضاوي.وفي العام ذاته، احالت النيابة العامة المصرية 38 اسلاميا مصريا، بينهم القرضاوي، على محكمة عسكرية، متهمة إياهم بانشاء خلايا مسلحة قتلت ضابط شرطة. وحوكم القرضاوي غيابيا. وكان القرضاوي يترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فقد ظل رئيسا للاتحاد منذ تأسيسه عام 2004 ولمدة 14سنة، إلى أن خلفه أحمد الريسوني، وقد وضعته السعودية ودول خليجية وعربية أخرى على لائحة لشخصيات ارهابية. ولد القرضاوي بمصر في ايلول عام 1926 ويقيم في قطر منذ عام 1977 حيث أسس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر وأصبح عميدا للكلية. وحصل لاحقا على جنسية الإمارة الخليجية التي اشتهر فيها بعد أن كان يظهر في برنامج (الشريعة والحياة).