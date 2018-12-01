وفاة وزير الإقتصاد الأسبق فخري قدوري
برلين – الزمان
نعت الاوساط الاقتصادية العراقية والعربية الخبير المعروف فخري ياسين قدوري الذي توفي في المانيا وهو ابن عم المرحوم الشاعر شفيق الكمالي وخال يعرب الكمالي.
وتقلد قدوري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في تموز عام 1968 ومحافظ البنك المركزي ومدير مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة المنحل ورئيس المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية في عمان. وكان المؤتمر القطري الاول لحزب البعث قد انعقد في داره في منطقة الاعظمية في بغداد واختير من العشر الاقتصاديين الاوائل في العالم.
وكان قدوري ضمن الحكومة التي شكلها الرئيـــــــس الاسبق احمد حســــــن البكر عد الإطاحة بالرئيــس عبد الرحمن عـــــارف 1968 وإن مدة حكم البكر والتي امتدت من 17 تموز 1968 الى 16 تموز1979 لم تشهد تغيرا جذريا في الوزارات التي تشكلت، وكان ما يجري أشبه بالتعديل الوزاري. وظل قــــــدوري في منصبه وزيرا للاقتصـاد طيلة تلك المدة.