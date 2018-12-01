وفاة وزير الإقتصاد الأسبق فخري‮ ‬قدوري

برلين‮ – ‬الزمان‮ ‬

نعت الاوساط الاقتصادية العراقية والعربية الخبير المعروف فخري‮ ‬ياسين قدوري‮ ‬الذي‮ ‬توفي‮ ‬في‮ ‬المانيا وهو ابن عم المرحوم الشاعر شفيق الكمالي‮ ‬وخال‮ ‬يعرب الكمالي‮. ‬

وتقلد قدوري‮ ‬منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في‮ ‬تموز عام‮ ‬1968‮ ‬ومحافظ البنك المركزي‮ ‬ومدير مكتب الشؤون الاقتصادية في‮ ‬مجلس قيادة الثورة المنحل ورئيس المجلس الاقتصادي‮ ‬لجامعة الدول العربية في‮ ‬عمان‮. ‬وكان المؤتمر القطري‮ ‬الاول لحزب البعث قد انعقد في‮ ‬داره في‮ ‬منطقة الاعظمية في‮ ‬بغداد واختير من العشر الاقتصاديين الاوائل في‮ ‬العالم‮.‬

‮ ‬وكان قدوري‮ ‬ضمن الحكومة التي‮ ‬شكلها الرئيـــــــس الاسبق احمد حســــــن البكر عد الإطاحة بالرئيــس عبد الرحمن عـــــارف‮ ‬1968 ‮ ‬وإن مدة حكم البكر والتي‮ ‬امتدت من‮ ‬17 ‮ ‬تموز‮ ‬1968 ‮ ‬الى‮ ‬16 ‮ ‬تموز1979 ‮ ‬لم تشهد تغيرا جذريا في‮ ‬الوزارات التي‮ ‬تشكلت،‮ ‬وكان ما‮ ‬يجري‮ ‬أشبه بالتعديل الوزاري‮. ‬وظل قــــــدوري‮ ‬في‮ ‬منصبه وزيرا للاقتصـاد طيلة تلك المدة‮.‬