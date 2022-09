وفاة نجمة أمريكية شكرت والديها بلغة الإشارة عند نيلها الاوسكار 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفيت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬لويز‭ ‬فليتشر‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬One‭ ‬Flew‭ ‬Over‭ ‬the‭ ‬Cuckoo‭’‬s‭ ‬Nest‭ ‬لميلوش‭ ‬فورمان‭ (‬1975‭)‬،‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬88‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية‭ ‬الجمعة‭.‬

وتوفيت‭ ‬لويز‭ ‬فليتشر،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لولدين،‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬موندوروس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا،‭ ‬بحسب‭ ‬موقعي‭ “‬فراييتي‭” ‬و‭”‬ديدلاين‭” ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬منها‭.‬

واستخدمت‭ ‬لويز‭ ‬فليتشر‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬1934‭ ‬في‭ ‬برمينغهام‭ ‬بولاية‭ ‬ألاباما‭ ‬الأميركية،‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬لشكر‭ ‬والديها‭ ‬الأصمّين‭ ‬لدى‭ ‬تلقيها‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭.‬

وأكثر‭ ‬أدوارها‭ ‬تأثيراً‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬وان‭ ‬فلو‭ ‬أوفر‭ ‬ذي‭ ‬كوكوز‭ ‬نست‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬جاك‭ ‬نيكلسن،‭ ‬والذي‭ ‬أدت‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬ممرضة‭ ‬ونالت‭ ‬عنه‭ ‬أيضاً‭ ‬جائزتي‭ “‬غولدن‭ ‬غلوب‭” ‬و‭”‬بافتا‭” ‬كأفضل‭ ‬ممثلة‭.‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ “‬ذي‭ ‬بلاير‭” ‬لروبرت‭ ‬ألتمان‭ ‬و‭”‬إكزورست‭ ‬2‭: ‬ذي‭ ‬هيريكتك‭”. ‬كذلك‭ ‬كانت‭ ‬فليتشر‭ ‬شخصية‭ ‬معروفة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المسلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الأميركية،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬مشاركات‭ ‬في‭ ‬مسلسلات‭ ‬بينها‭ “‬ذي‭ ‬أنتاتشبلز‭” ‬و‭”‬ستار‭ ‬تريك‭: ‬ديب‭ ‬سبايس‭ ‬ناين‭”.‬

ورُشحت‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ “‬إيمي‭” ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ “‬بيكت‭ ‬فنسز‭” ‬سنة‭ ‬1996،‭ ‬و‭”‬جون‭ ‬أوف‭ ‬أركاديا‭” ‬سنة‭ ‬2004‭.‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬لويز‭ ‬فليتشر‭ ‬في‭ ‬حلقتين‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ “‬غيرل‭ ‬بوس‭” ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬سنة‭ ‬2017،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ “‬اي‭ ‬ام‭ ‬دي‭ ‬بي‭”.‬