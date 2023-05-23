وفاة مقدم البرامج السابق في “بي بي سي” رولف هاريس

لندن (أ ف ب) – غيّب الموت عن 93 عاماً مقدّم البرامج السابق في “بي بي سي” الأسترالي رولف هاريس الذي أُدين عام 2014 بالاعتداء جنسياً على أطفال، على ما أفادت وكالة “بي ايه ميديا”.

وذكرت الوكالة أنّ هاريس توفي في العاشر من أيار/مايو داخل منزله في قرية براي التي يتحدر منها والواقعة جنوب غرب لندن، نتيجة إصابته بالسرطان وبسبب “تقدمه في السن”.

وأكدت عائلته نبأ وفاته مشيرة إلى أنه “رحل بسلام وسط عائلته وأصدقائه”.

وأقيمت مراسم دفنه بشكل غير علني، بعد أن كانت وسائل إعلام بريطانية أشارت أخيراً إلى أنّ سيارة إسعاف خاصة رُصدت أمام منزله.

وهاريس شخصية معروفة في المملكة المتحدة وكان بطلاً سابقاً في السباحة، فيما حاز رتبة الإمبراطورية البريطانية.

وأنجز مقدّم البرامج السابق رسماً يظهر إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الثمانين، فيما قدّم اداءً غنائياً منفرداً في قصر باكنغهام خلال الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة في العام 2012.

وتولّى حتى العام 1993 تقديم برنامج “رولفس كارتون كْلُب” (Rolf’s Cartoon Club)، وظهر في مقطع فيديو ضمن حملة مناهضة للاعتداء الجنسي على الأطفال بعنوان “الأطفال يعرفون كيف يقولون لا”.

لكن في العام 2014 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وتسعة أشهر عقب إدانته بالاعتداء جنسياً بين عامي 1968 و1986 على أربعة ضحايا تراوح أعمارهم بين 8 و19 سنة. ودأب على تأكيد براءته من هذه الاتهامات.

وتمت تبرئته في العام 2017 من اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي على ثلاث نساء. وأطلق سراحه في أيار/مايو من العام نفسه.

بدأ عام 1953 العمل في المجال التلفزيوني في بريطانيا، ليصبح أحد أشهر المذيعين في البلاد.