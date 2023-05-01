وفاة مصمم الأزياء الملقب كريستيان ديور السوفياتي

موسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬85‭ ‬عاماً‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬الروسي‭ ‬فياتشيسلاف‭ (‬سلافا‭) ‬زايتسيف‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‭”‬كريستيان‭ ‬ديور‭ ‬السوفياتي‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬داره‭ ‬للأزياء‭ ‬في‭ ‬موسكو‭.‬

وأفادت‭ ‬كيرا‭ ‬بورنينا‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بوفاة‭ ‬زايتسيف،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ “‬عندما‭ ‬جمع‭ ‬أصدقاءه‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬ضعيفاً‭ ‬جداً‭”.‬

وأشادت‭ ‬القناة‭ ‬الأولى‭ ‬الروسية‭ (“‬بيرفي‭ ‬كانال‭) ‬العامة‭ ‬بزايتسيف‭ ‬الذي‭ “‬طبع‭ ‬الموضة‭ ‬السوفيتية‭ ‬والروسية‭ ‬لعقود‭”‬،‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بـ‭”‬مبتكر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يخشى‭ ‬التجارب‭ ‬الجريئة‭”.‬

وعُرف‭ ‬المصمّم‭ ‬باستخدامه‭ ‬في‭ ‬فساتينه‭ ‬نقشة‭ ‬الأزهار‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بها‭ ‬الشالات‭ ‬الروسية‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬1963،‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬مجلة‭ “‬باري‭ ‬ماتش‭” ‬الأسبوعية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لقب‭ “‬كريستيان‭ ‬ديور‭ ‬السوفياتي‭”.‬

وقدمّ‭ ‬زايتسيف‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬إيفانوفو،‭ ‬وهي‭ ‬بلدة‭ ‬يقطنها‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬وتقع‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬العاصمة،‭ ‬عروض‭ ‬أزياء‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ونيويورك‭ ‬وطوكيو‭.‬