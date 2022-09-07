وفاة مخرج أشهر فيلم اباحي في القرن العشرين

باريس (أ ف ب) – توفي امس الاول عن 82 عاماً المخرج السينمائي والمصوّر الفوتوغرافي الفرنسي جوست جاكان، صاحب فيلم “إيمانويل” الإباحي الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً في سبعينات القرن العشرين، على ما أفاد ناطق باسم عائلته وكالة فرانس برس.
وأوضحت وكيلة أعمال جاكان أن مخرج فيلم “إيمانويل” من بطولة سيلفيا كريستيل “توفي في 6 أيلول/سبتمبر في بريتاني بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 82 عاماً (…) محاطًا بزوجته النحّاتة آن وابنته المصوّرة جوليا”.
وعرف “إيمانويل” نجاحاً عالمياً كبيرا، من اليابان إلى الولايات المتحدة، وبلغ عدد مشاهديه في فرنسا عام 1974 نحو تسعة ملايين، وبقي معروضاً في دور السينما في باريس 13 عاماً.
وتحوّل الفيلم ظاهرة مجتمعية، واستقطب عشرات الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.
واقتُبس “إيمانويل” من رواية صدرت عام 1959 لإيمانويل أرسان تحمل العنوان نفسه.
وتولى جوست جاكان لاحقاً إخراج “إيستوار دو” ثم “لامان دو ليدي تشاترلي” مع سيلفيا كريستيل أيضاً.
وكان جاكان المولود عام 1940 في فيشي نحاتاً أيضاً ويملك مع زوجته معرضاً فني في باريس، يعرضان فيه لوحات ومنحوتات من بينها أعمالهما الخاصة.