وفاة لويز فليتشر

ميناج تتعاون مع بلو

{ لوس انجلوس – وكالات – طرحت نجمة الهيب هوب نيكي منياج أغنيتها الجديدة التي تعاونت فيها مع بلو فاندروس واسمه الحقيقي جيريمي بيدل بعنوان (حب على الطريق)على يوتيوب والمنصات الرقمية.

وشاركت ميناج الكليب في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقته بتعليق تضمن بعض كلمات الأغنية وعبرت عن سعادتها بالأغنية كاتبة :”أنا أحب بجنون كل ما يتعلق بهذا الكليب”. إشارة إلى أنه في أقل من 24 ساعة، استطاع الكليب أن يحصد ما يقارب النصف مليون مشــــاهدة على يوتيوب.

على صعيد آخر توفيت الممثلة الأمريكية لويز فليتشر الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest لميلوش فورمان (1975) في فرنسا عن 88 عاما، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.وتوفيت لويز فليتشر، وهي أم لولدين، في منزلها في موندوروس في جنوب فرنسا الجمعة، بحسب موقعي “فراييتي” و”ديدلاين” نقلا عن مصادر مقربة منها. واستخدمت لويز فليتشر المولودة في 22 تموز 1934 في برمينغهام بولاية ألاباما الأمريكية، لغة الإشارة لشكر والديها الأصمّين لدى تلقيها جائزة أوسكار. وأكثر أدوارها تأثيراً كان في فيلم “وان فلو أوفر ذي كوكوز نست” من بطولة جاك نيكلسن، والذي أدت فيه دور ممرضة ونالت عنه أيضاً جائزتي “غولدن غلوب” و”بافتا” كأفضل ممثلة.كما شاركت في أفلام عدة بينها “ذي بلاير” لروبرت ألتمان و”إكزورست 2: ذي هيريكتك”.كذلك كانت فليتشر شخصية معروفة على صعيد المسلسلات التلفزيونية الأمريكية، إذ كانت لها مشاركات في مسلسلات بينها “ذي أنتاتشبلز” و”ستار تريك: ديب سبايس ناين”.

ورُشحت للفوز بجوائز “إيمي” عن دورها في “بيكت فنسز” سنة 1996 و”جون أوف أركاديا” سنة 2004.

كما شاركت لويز فليتشر في حلقتين من مسلسل “غيرل بوس” على نتفليكس سنة 2017 وفق موقع “اي ام دي بي”.