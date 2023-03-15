وفاة كاشف تستر الصين على فايروس سارس

بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬تستر‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬سارس‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬عن‭ ‬91‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬أسرته‭ ‬الأربعاء‭. ‬أثار‭ ‬جيانغ‭ ‬يانيونغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬وقتها‭ ‬طبيبا‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬غضب‭ ‬السلطات‭ ‬عندما‭ ‬أبلغ‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أجنبية‭ ‬عن‭ ‬محاولات‭ ‬الصين‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬سارس‭ (‬المتلازمة‭ ‬التنفسية‭ ‬الحادة‭ ‬الوخيمة‭)‬،‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬الإصابات‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭. ‬وقالت‭ ‬زوجة‭ ‬ابنه‭ ‬جيانغ‭ ‬كوي‭ ‬هونغ‭ ‬إن‭ ‬مراسم‭ ‬دفنه‭ ‬أقيمت‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬وأشارت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬لها‮»‬‭ ‬بحضورها،‭ ‬رافضة‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬عن‭ ‬وفاته‭. ‬وأبلغ‭ ‬عن‭ ‬وفاته‭ ‬السبت‭. ‬تسبب‭ ‬فيروس‭ ‬سارس‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬فيما‭ ‬تعرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬لانتقادات‭ ‬دولية‭ ‬شديدة‭ ‬لتسترها‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬ظهور‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وأمضى‭ ‬جيانغ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬رهن‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬علنا‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬تيان‭ ‬انمين‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬احتجاجات‭ ‬مطالبة‭ ‬بالديموقراطية‭ ‬قادها‭ ‬طلاب‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬المئات‭ ‬وربما‭ ‬الآلاف‭. ‬وأرسل‭ ‬جيانغ،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني،‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬آنذاك‭ ‬وين‭ ‬جياباو‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2004‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬الحادث‭.‬

وواجه‭ ‬الطبيب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬قرب‭ ‬نهاية‭ ‬حياته‭ ‬ومُنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬لتسلم‭ ‬جائزة‭ ‬حقوقية‭.‬