وفاة عرّاب البوكر في العالم

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬89‭ ‬عاماً‭ ‬الأميركي‭ ‬دويل‭ ‬برانسون،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬البوكر‭ ‬والمعروف‭ ‬بلقب‭ “‬عرّاب‭ ‬البوكر‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬عائلته‭ ‬الأحد‭.‬

وكتبت‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬برانسون‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬نعلن‭ ‬ببالغ‭ ‬الأسى‭ ‬وفاة‭ ‬والدنا‭ ‬دويل‭ ‬برونسون‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬كان‭ ‬مسيحياً‭ ‬وزوجاً‭ ‬وأباً‭ ‬وجدّاً‭ ‬محبوباً‭”.‬

ولم‭ ‬تشر‭ ‬العائلة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭.‬

وكان‭ ‬برانسون‭ ‬فاز‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭ ‬ببطولة‭ “‬وورلد‭ ‬سيريز‭ ‬أوف‭ ‬بوكر‭” ‬وأصبح‭ ‬بطلاً‭ ‬عالمياً‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬1976‭ ‬و1977‭.‬

وحقّق‭ ‬الأميركي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬والذي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يظهر‭ ‬مرتدياً‭ ‬قبعة‭ ‬رعاة‭ ‬البقر،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬كأرباح‭ ‬من‭ ‬البوكر‭.‬

وألّف‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1979‭ “‬سوبر‭ ‬سيستم‭”‬،‭ ‬أحد‭ ‬أولى‭ ‬كتبه‭ ‬عن‭ ‬إستراتيجية‭ ‬البوكر‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المؤلفات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

واعتبره‭ ‬منافسه‭ ‬دانيال‭ ‬نيغريانو‭ ‬أنه‭ “‬أسطورة‭” ‬في‭ ‬اللعب،‭ ‬وغرّد‭ “‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬دويل‭ ‬برانسون‭ ‬آخر‭ ‬مطلقاً‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬إنّ‭ ‬كثيرين‭ ‬سيفتقدون‭ ‬عرّاب‭ ‬البوكر‭”.‬

ونشر‭ ‬الممثل‭ ‬جيمس‭ ‬وود‭ ‬بدوره‭ ‬صورة‭ ‬تجمعه‭ ‬ببرانسون‭ ‬عبر‭ ‬تويتر،‭ ‬وكتب‭ “‬إنّ‭ ‬الخبر‭ ‬مفجع‭. ‬دويل‭ ‬برانسون،‭ ‬أهم‭ ‬لاعب‭ ‬بوكر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العصور،‭ ‬صرف‭ ‬عملاته‭ ‬الخاصة‭”.‬

وأُضيف‭ ‬اسم‭ ‬‮ ‬دويل‭ ‬برانسون‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬مشاهير‭ ‬البوكر‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1988‭.‬