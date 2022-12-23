وفاة رسام الواقعية السويسري فرانز غيرتش

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬92‭ ‬عاماً‭ ‬الرسام‭ ‬والنقاش‭ ‬السويسري‭ ‬فرانز‭ ‬غيرتش‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬عالمياً‭ ‬بلوحاته‭ ‬الضخمة‭ ‬الواقعية‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬السلسلة‭ ‬التي‭ ‬خصصها‭ ‬‮ ‬للموسيقية‭ ‬والشاعرة‭ ‬باتي‭ ‬سميث‭.‬

وأعلن‭ ‬المتحف‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسمه‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬رحل‭ “‬بهدوء‭” ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2022‭ “‬عن‭ ‬عمر‭ ‬متقدم‭ ‬يبلغ‭ ‬92‭ ‬عاماً‭”.‬

وحقق‭ ‬الفنان‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬موريغن‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سويسرا‭ ‬شهرته‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقوشه‭ ‬الخشبية،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬أعماله‭ ‬ضخمة‭ ‬المقاييس‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬اتجه‭ ‬إلى‭ ‬الكولاج‭ ‬بأسلوب‭ ‬الـ‭”‬بوب‭ ‬آرت‭” ‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرسم‭ ‬لوحاته‭ ‬الواقعية‭ ‬الأولى‭ ‬الكبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬عام‭ ‬1969‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬لوحته‭ “‬ميديشي‭” ‬عام‭ ‬1972،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أعمال‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭.‬

وتمثّل‭ ‬اللوحة‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬قياسها‭ ‬6‭ ‬×‭ ‬4‭ ‬أمتار‭ ‬بدقة‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬خمسة‭ ‬شباب‭ ‬يشكلون‭ ‬بنمط‭ ‬ملابسهم‭ ‬وشعرهم‭ ‬الطويل‭ ‬نموذجاً‭ ‬يعبّر‭ ‬عغن‭ ‬موضة‭ ‬السبعينات‭.‬

كذلك‭ ‬برزت‭ ‬بين‭ ‬أعماله‭ ‬اللوحات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬لأطفال‭ ‬غجر‭ ‬التقطت‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬سانت‭ ‬ماري‭ ‬دو‭ ‬لا‭ ‬مير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا،‭ ‬وسلسلة‭ ‬الصور‭ ‬الكبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬لمغنية‭ ‬الروك‭ ‬الأميركية‭ ‬باتي‭ ‬سميث‭ ‬عام‭ ‬1979‭.‬