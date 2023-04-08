وفاة خليل الادريسي مدير وكالة المغرب العربي للأنباء

الرباط – الزمان

غيب الموت صباح السبت بعد صراع مرير مع المرض، الشاعر ومدير وكالة المغرب العربي للأنباء MAP خليل الهاشمي الإدريسي .

ولد الراحل خليل الهاشمي الإدريسي في 14 غشت / آب1956 بالدار البيضاء.

و الهاشمي الإدريسي حامل لدبلوم السلك الثالث من معهد الجغرافيا التابع لجامعة باريس 1 – بانتيون – السوربون .

وانخرط الهاشمي الإدريسي مبكرا في تطوير وسائل الإعلام، إذ كان في أوائل الثمانينيات أحد الفاعلين الذين قاموا بتأسيس وتطوير التواصل بين الثقافات والمجموعات بفرنسا، حيث تعاون مع عدد من المحطات الإذاعية.

وبعد عودته إلى المغرب، عمل الهاشمي الإدريسي ككاتب عمود، وصحافي ثم رئيس تحرير لسنوات عديدة في أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال).

وفي سنة 2000 أسس الهاشمي الإدريسي جريدة (أوجوردوي لو ماروك)، وهي يومية إخبارية تصدر باللغة الفرنسية.

وكان خليل الهاشمي الإدريسي في 2007 رئيسا للجنة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. وفي 2008، انتخب رئيسا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وأعيد انتخابه لولاية جديدة في 2011.

وللهاشمي الإدريسي مؤلف (الأوراق الزرقاء) يوميات مغربية 1994 – 2000 عن دار النشر (إيديف) في 2005. وكان محافظ منطقة 416 لليونس كلوب الدولي بالمغرب لسنة 2010 – 2011.

والراحل الهاشمي الإدريسي متزوج وأب لبنتين.