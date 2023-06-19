وفاة حفيد تروتسكي والوصي على إرثه

{ مكسيكو (أ ف ب) – توفي عن 97 عاماً حفيد الثوري الشيوعي الروسي ليون تروتسكي والوصي على إرثه إستيبان فولكوف، على ما أعلن المتحف الذي أسّسه. وقال متحف ليون تروتسكي في صفحته عبر فيسبوك إنّ “مديرنا ورفيقنا وصديقنا إستيبان فولكوف توفي عن 97 عاماً”. وهذا المتحف الموجود في مكسيكو مُقام داخل المنزل الذي عاش فيه تروتسكي عندما انتقل للعيش في املنفى في المكسيك في كانون الثاني 1937 حتى اغتياله في آب 1940 وفولكوف المولود في أوكرانيا عام 1926 وصل إلى المكسيك عندما كان يبلغ 13 عاماً نتيجة مساع بادر به جدّه. وكانت والدته زينايدا، ابنة تروتسكي، انتحرت في باريس خلال فرارها من نظام جوزف ستالين، بينما أُرسل والده إلى معتقل غولاغ في ثلاثينات القرن الفائت. ويُعدّ فولكوف في المكسيك آخر شاهد حيّ على اغتيال ليون تروتسكي الذي قتله العميل السري السوفياتي رامون مركادير. وفي مقابلة مع “بي بي سي”، روى فولكوف أنه كان عائداً إلى المنزل من المدرسة عندما رأى سيارة للشرطة أمام البيت الذي كان يقطنه مع فولكوف. ثم رأى جدّه وهو ينزف على الأرض. ومكث فولكوف في المكسيك بعد هذه الجريمة، فيما درس في هذا البلد الكيمياء وأسس عام 1990 متحفاً داخل المنزل السابق لليون تروتسكي.