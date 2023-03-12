وفاة جدّة يونانية مرشحة سابقة لنوبل اشتهرت بمساعدتها اللاجئين

اثينا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفيت‭ ‬الأحد‭ ‬امرأة‭ ‬يونانية‭ ‬تبلغ‭ ‬93‭ ‬عاماً‭ ‬رُشحت‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬لجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬لتوفيرها‭ ‬المساعدة‭ ‬للاجئين‭ ‬خلال‭ ‬موجة‭ ‬الهجرة‭ ‬الكثيفة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ “‬أنا‭” ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭.‬

واشتهرت‭ ‬إميليا‭ ‬كامفيسي‭ ‬وامرأتان‭ ‬أخريان‭ ‬كبيرتا‭ ‬السن‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬عندما‭ ‬صُورنَ‭ ‬وهم‭ ‬يُرضعن‭ ‬بالزجاجة‭ ‬طفلًا‭ ‬لاجئاً‭ ‬بُعيد‭ ‬وصول‭ ‬والدَيه‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬ليسيوس‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬بحرية‭ ‬شاقة‭ ‬ومحفوفة‭ ‬بالمخاطر‭. ‬وتدفق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬ومهاجر‭ ‬هرب‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬شواطئ‭ ‬أوروبا‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭. ‬وأصبحت‭ ‬النساء‭ ‬اليونانيات‭ ‬الثلاث‭ ‬الكبيرات‭ ‬السنّ،‭ ‬وهنّ‭ ‬بنات‭ ‬لاجئين‭ ‬يونانيين‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬رمزاً‭ ‬لتضامن‭ ‬سكان‭ ‬ليسبوس‭ ‬مع‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬الوافدين‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭. ‬وأشارت‭ ‬وكالة‭ “‬أنا‭” ‬للأنباء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬كامفيزي‭ ‬ستقام‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬قريتها‭ ‬في‭ ‬ليسبوس‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬توفيت‭ ‬الامرأتان‭ ‬الأخريان،‭ ‬إذ‭ ‬رحلت‭ ‬ماريتسا‭ ‬مافرابيدو‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬92‭ ‬عاماً،‭ ‬فيما‭ ‬وافت‭ ‬المنية‭ ‬إفستراتيا‭ ‬مافرابيدو‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬والتسعين‭. ‬‮ ‬‭ ‬وقللت‭ ‬النساء‭ ‬الثلاث‭ ‬شأن‭ ‬ما‭ ‬فعلنه،‭ ‬وقالت‭ ‬كامفيسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كانوا‭ ‬اناساً‭ ‬لطفاء،‭ ‬وكانوا‭ ‬سيبقون‭ ‬موقتاً‭”.‬