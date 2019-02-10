وفاة توأمين ملتصقين باليمن لتعذر نقلهما للخارج

{ صنعاء – وكالات – قالت وزارة الصحة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن إ(ن التوأمين الملتصقين اللذين وُلدا في اليمن قبل أسبوعين وكانا بحاجة ماسة للعلاج بالخارج توفيا السبت).وقال الأطباء الذين كانوا يعالجون التوأمين عبد الخالق وعبد الرحيم في العاصمة صنعاء (إن الرضيعين لم تُكتب لهما النجاة بسبب النظام الصحي الذي خربته الحرب وكانا بحاجة لنقلهما للخارج).ولكن مطار صنعاء، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، مغلق أمام الرحلات المدنية منذ عام 2015. ولا يمكن حاليا إلا لطائرات الأمم المتحدة الهبوط هناك. وقالت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء الماضي( إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يبحث كيفية نقل الرضيعين للخارج للعلاج).وكان للتوأمين رأسان منفصلان وجذع واحد.