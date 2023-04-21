وفاة بطل مسلسل العشق الممنوع

توفي الفنان التركي رنا جبار، أحد أبطال مسلسل العشق الممنوع، عن عمر ناهز الـ78 عامًا أثناء تواجده في أحد مستشفيات مدينة تقسيم التركية.

ونشرت وكالة أعمال جبار بيانا تنعى فيه الراحل، جاء فيه: “نشعر بحزن عميق لفقدان ممثلنا المحترم رنا جبار. رحمه الله ، نتقدم بتعازينا لأقاربه وجميع أحبابه” بحسب ما ذكره موقع “فوشيا”.

وجاء خبر وفاة النجم تزامنًا مع انطلاق تصوير فيلم Bihter أي “العشق الممنوع” بنسخته الجديدة، الذي يشارك في بطولته كل من: فرح زينب عبد الله، وبوران كوزوم، وعثمان سونانت، وهانده اتايزي، وإيبرو أوزكان، وهيلين كانديمير، ونزاكات اردين.

من هو رنا جبار؟ولد رنا جبار عام 1945 في مدينة أورفا التركية، وكان عضوا في المجموعة التأسيسية لمسرح أنقرة الفني.

مارس رياضة كرة السلة في نادي فنربخشة الرياضي لفترة من الوقت في فريق النجوم والشباب.

قبل ان يتجه للمسرح والدراما .